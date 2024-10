Qué debes hacer para que tu celular funcione más rápido con un simple truco de WhatsApp

Descubrí cómo eliminar archivos innecesarios para mejorar el rendimiento de tu celular.

Eliminar archivos acumulados en WhatsApp es una excelente estrategia para liberar espacio y acelerar la velocidad los celulares. La aplicación permite la comunicación diaria y, al mismo tiempo, acumula fotos, videos y documentos que no siempre son necesarios. Esta acumulación hace que los dispositivos funcionen más lento, pero afortunadamente existen métodos simples para gestionar y eliminar estos elementos innecesarios. Para liberar espacio, se puede acceder a la “papelera oculta” de WhatsApp. Primero, abrí el administrador de archivos en tu dispositivo, luego navegá a la carpeta de almacenamiento principal y seguí la ruta: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Ahí vas a encontrar subcarpetas como Imágenes, Videos y Audios; seleccioná los archivos no deseados y eliminalos. Este proceso vacía lo que sería la papelera oculta de la aplicación para liberar espacio de manera rápida y efectiva. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Otro aspecto importante es gestionar la base de datos de WhatsApp, que guarda copias de seguridad de las conversaciones. Dirigite a Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Bases de datos. Mantené presionado cada archivo para ver su fecha de creación y eliminá los archivos antiguos que ya no necesitás. Esto es útil para liberar espacio sin afectar las conversaciones actuales. Para quienes desean vaciar los chats sin perder el historial, existe una opción en la misma aplicación. En WhatsApp, hay que ir a Ajustes > Chats > Historial de chats y selecciona Vaciar todos los chats. Podés optar por eliminar los archivos multimedia asociados, como fotos y videos, sin borrar el historial de mensajes, lo cual libera espacio sin perder la información de las conversaciones. Otro consejo útil es configurar la aplicación para evitar descargas automáticas de archivos multimedia en cada chat, una configuración que se encuentra en Ajustes > Almacenamiento y datos. Al desactivar esta opción, podés seleccionar manualmente qué archivos descargar para reducir el almacenamiento innecesario. Cómo eliminar archivos de la papelera de WhatsApp, paso a paso Acceder al administrador de archivos: abrir el administrador de archivos de tu dispositivo. Puede llamarse “Archivos” o “Gestor de archivos”, según el modelo de tu teléfono. Encontrar la carpeta de WhatsApp: en el almacenamiento interno o principal, andá a la carpeta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Seleccionar los archivos: dentro de la carpeta Media, encontrarás subcarpetas como Imágenes, Videos, Audios y Documentos. Navegar a través de estas carpetas y selecciona los archivos que desees eliminar. Eliminar archivos: una vez seleccionados, tocá la opción de Eliminar para deshacerte de estos archivos y liberar espacio en tu dispositivo. Eliminar copias de seguridad (opcional): si querés liberar aún más espacio, dirigite a Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Bases de datos. Ahí eliminar copias de seguridad antiguas sin afectar las conversaciones actuales. Vaciar chats sin borrar el historial (opcional): abrir WhatsApp, ve a Ajustes > Chats > Historial de chats y seleccioná Vaciar todos los chats. Esto eliminará el contenido multimedia de los chats sin borrar el historial de mensajes.