Cuáles son los peores 10 trucos que nunca debés utilizar al momento de cocinar

Algunos consejos culinarios pueden parecer prácticos, pero en realidad pueden arruinar tus platos. Por eso, es crucial conocer qué errores evitar al momento de preparar una receta.

Cocinar es una habilidad que se aprende con práctica y paciencia, pero no todos los trucos que se transmiten de generación en generación son beneficiosos. De hecho, algunos de los consejos más comunes pueden terminar saboteando tus preparaciones en lugar de mejorarlas. Desde el mal uso de utensilios, pasando por consejos que quedaron anticuados, hasta ideas equivocadas sobre el almacenamiento de alimentos, es importante saber qué evitar para que tu experiencia culinaria sea exitosa. 10 consejos que no hay que hacer en cocina Los tomates necesitan refrigeración Es un error común pensar que los tomates deben guardarse en la heladera. La verdad es que el frío afecta su sabor y textura. Lo mejor es dejarlos en la mesada hasta que estén listos para ser consumidos. No es necesario precalentar sartenes y hornos Si no precalentás sartenes y hornos, los alimentos no se cocinan de manera uniforme. Esto puede alterar el tiempo de cocción y afectar el resultado final de la receta. No es seguro recalentar el arroz El arroz mal manipulado puede causar intoxicación alimentaria. Para evitar riesgos, hay que enfriar el arroz rápidamente, guardarlo en la heladera y recalentarlo solo una vez. Pelar siempre las papas La piel de las papas no solo es comestible, sino que es una fuente de fibra y nutrientes. En lugar de pelarlas, lo mejor es lavarlas bien y cocinarlas con su cáscara para aprovechar todo su valor nutritivo. Además, al momento de hervirlas, la piel evita que las papas absorban demasiada agua. La carne asada debe darse la vuelta con regularidad Dar vuelta la carne constantemente es un error. Para obtener un dorado parejo y una carne jugosa, es suficiente con girarla una o dos veces durante la cocción. Añadir sal al agua hace que hierva más rápido Contrario a la creencia popular, agregar sal al agua no acelera su ebullición, solo mejora el sabor de los alimentos cocidos. Para ahorrar tiempo, simplemente hay que usar más fuego. Pon las papas en agua hirviendo Para lograr una cocción uniforme, las papas deben colocarse en agua fría y luego llevarse a ebullición. Ponerlas en agua hirviendo solo cocina el exterior más rápido, dejando el interior crudo. Reposar la carne es una pérdida de tiempo Dejar reposar la carne después de cocinarla es esencial para que se redistribuyan los jugos y las fibras se relajen. Esto la hace mucho más tierna y sabrosa. Las sobras deben enfriarse antes de meterlas en la heladera Este es un consejo obsoleto. Enfriar las sobras rápidamente en la heladera previene la proliferación de bacterias, asegurando una mayor frescura.