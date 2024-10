Sofía Pacchi llegó a Comodoro Py para declarar en la causa contra Alberto Fernández: “Voy a decir la verdad”

Será testigo en la causa por violencia de género contra el ex presidente. “Todo lo que tenga que decir lo voy a decir”, dijo al llegar a tribunales.

Sofía Pacchi llegó a las 10:50 a los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en la causa por violencia de género contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández que le inició su ex pareja Fabiola Yañez. “Estoy tranquila. Voy a decir la verdad. Todo lo que tenga que decir lo voy a decir”, fue lo único que dijo Pacchi a los medios de comunicación antes de ingresar a la fiscalía federal de Ramiro González.

La mujer estaba citada para las 10 y en algún momento se puso en duda su presencia. Su declaración ya se había suspendido en dos oportunidades por su maternidad y por problemas de salud. Pero Pacchi avisó a la Fiscalía que estaba demorada y que iba a llegar. Finalmente arribó cerca de las 11, acompañada por su abogado Fernando Burlando, quien la defendió en la causa penal por la foto de la fiesta de Olivos, en la que también estuvieron acusados Fernández y Yañez. En la Fiscalía ya estaban González, la abogada de Fernández, Silvina Carreira, y quien representa a Yañez, Mariana Gallego.

Pacchi fue una amiga de Yañez, ex funcionaria del gobierno de Fernández y quien estuvo en el festejo del cumpleaños de la primera dama en 2020 que desató un escándalo porque fue cuando regían las restricciones más fuertes por la pandemia del coronavirus. El encuentro se hizo público un año después cuando se conoció la foto del festejo en la que estaban los tres, entre otras personas.

El nombre de Pacchi apareció en el expediente porque cuando Yañez declaró como testigo dijo que encontró mensajes en el celular de Fernández sobre cómo seducía a la mujer. En redes sociales, Pacchi hizo un descargo y negó haber tenido una relación con el entonces presidente.

“Ante esta ola de difamaciones que se cierne sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que No he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández”, había dicho a fines de agosto en un posteo en sus redes sociales.

Con Pacchi se retomarán las declaraciones de los testigos luego que fueron suspendidas por el fiscal González ante un planteo de la querella de Yañez que pidió analizar si no estaban violando los acuerdos de confidencialidad que tienen por ser empleados de la quinta de Olivos. Eso ocurrió con tres testigos propuestos por la defensa del ex presidente que declararon ante escribano público sin que hayan sido relevadas del acuerdo de confidencialidad y que por eso ayer fueron excluidos del expediente.

“Con base a ello la manifestaciones volcadas en las actas notariales referenciadas se encuentran expresamente prohibidas en los contratos de trabajo firmados”, sostuvo González sobre Cintia Tonietti, Karina González y Amalia Moreno, todas empleadas de Olivos.

Desde la defensa de Fernández objetaron la decisión, que entienden que es arbitraria, ya que cuando declararon como testigos María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández, y Daniel Rodríguez, ex intendente de la quinta de Olivos, no se los relevó del secreto de confidencialidad e igual declararon. La abogada del ex presidente analizaba hacer una presentación sobre el tema y ampliar la recusación que la semana pasada pidió contra el fiscal González.

La testigo de la defensa que sí va a declarar es Noelia Del Valle Gómez. Lo hará el próximo martes a las 10. Se trata de una ex empleada doméstica de Fernández que no trabajó en Olivos. El fiscal le pidió a la AFIP que aporte la facturación y los aportes patronales de la mujer.

Por otra parte, la querella presentó mensajes de Whatsapp de conversiones entre Yañez y Fernández. Fue luego que la ex primera dama se negara en dos oportunidades a entregar su teléfono para ser peritado.

“Cómo cambias las cosas; me llamaste para que te salve de una denuncia, me hiciste mentir y hablás de extorsión. Cuando lo único que he venido pidiendo, rogando, es que me ayudes a trabajar porque la plata no me alcanza. Porque vos me enterraste en vida. Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez”, dice Yañez en uno de esos mensajes