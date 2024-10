Villarruel rindió homenaje a Isabel Martínez de Perón con la inauguración de un busto en el Senado

En un evento sin la presencia de senadores de ningún partido, la vicepresidenta destacó la figura de la exmandataria, a quien consideró injustamente relegada al olvido. "Combatió el terrorismo", expresó.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, inauguró este 17 de octubre, Día de la Lealtad para el peronismo, un busto de la expresidenta Isabel Martínez de Perón, que está emplazado en el Salón de las Provincias, en el primer piso del Palacio legislativo.

“Como presidenta del Senado de la Nación, vengo a inaugurar un busto de la primera mujer vicepresidenta de esta casa. Me refiero, sin dudas, a María Estela Martínez de Perón, quien luego fue también la primera mujer presidente constitucional de nuestra República y del mundo”, comenzó su discurso Villarruel.

Acompañada por Claudia Rucci, la directora de Derechos Humanos e hija del exsecretario general de la CGT José Ignacio Rucci, asesinado por Montoneros en los años 70, Villarruel ingresó al salón de las Provincias del Senado Nacional para llevar adelante el homenaje.

El busto se inauguró en el mismo salón donde se emplazó, durante la gestión de la exvicepresidenta Cristina Kirchner, un busto del expresidente Néstor Kirchner. “No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda”, dijo la titular del Senado el pasado 23 de febrero, cuando ordenó retirar la escultura.

En un salón colmado de invitados, la vicepresidenta del Senado señaló: “Acá no vengo a ensalzar su gestión ni su gobierno, sino a cumplir con un acto de reparación histórica hacia una mujer, que viuda y en soledad, debió soportar más de 40 años de persecución y ostracismo. No somos pocos los argentinos que, aun compartiendo en poco, en mucho o en nada sus ideas, valoramos el coraje y el patriotismo con que afrontó la ingratitud y las ofensas de sus enemigos, que no fueron pocos. En un día en donde se habla de lealtad, quisiera saber dónde están aquellas personas que dejaron a una mujer, cuyo apellido es Perón, a merced del terrorismo al que combatió, por el gobierno de facto que la encarceló y finalmente por una clase política que la desterró”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este jueves, la vicepresidenta posteó en sus redes sociales las imágenes de un encuentro que tuvo con Isabel Perón en su reciente viaje a España, y según pudo saber TN, el encuentro se dio en Madrid el jueves 10 de octubre, en un alto en la actividad oficial de la vicepresidenta que la llevo también al Vaticano para reunirse con el papa Francisco.

En el Senado nacional, Villarruel señaló: “Yo no hablo de venganzas ni de perdones; el olvido es la única venganza y el único perdón dice Borges. Qué diferencia con los políticos actuales, ¿no? Por muchísimo menos los vemos victimizándose sin conocer lo que es afrontar el peligro, el destierro ni mucho menos la prisión. Ya tienen el hábito miserable del llanto y de la indignación selectiva. Llegó entonces al verdadero propósito de este acto, que es reconocer la conducta moral tan digna de Isabel Perón, un símbolo del espíritu de pacificación que tanto necesita nuestra República. Primera víctima de los dos bandos que asolaron nuestro país en la década del 70, no buscó revanchas ni beneficios personales. Su alejamiento y su silencio intentaron evitar una profundización del conflicto que aun hoy nos divide y que impide la concordia de nuestro pueblo”.