Furor por Franco Colapinto en Austin: gestos con los fanáticos argentinos y humor con una influencer

Mientras se prepara para un nuevo Gran Premio de la Fórmula 1, el argentino sigue siendo el centro de atención en Estados Unidos.

Franco Colapinto sigue generando gran expectativa en la Fórmula 1. En la previa al Gran Premio de los Estados Unidos, que se disputará este fin de semana en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el piloto de Williams fue el centro de atención, no solo por su rendimiento en la pista, sino por su carisma fuera de ella. Colapinto, de 21 años, vivió una jornada especial al encontrarse con un grupo de fanáticos argentinos que, desde las gradas, lo alentaban en su cuarta participación con la Máxima.

Sorprendido por la presencia de hinchas albicelestes, el oriundo de Pilar no dudó en acercarse para saludar, firmar autógrafos y sacarse fotos. "¿Qué hacen un jueves acá?", les preguntó divertido, mientras dejaba de lado sus tareas en Williams para interactuar con sus seguidores. Este gesto fue capturado por las cámaras de la Fórmula 1 y rápidamente se viralizó en las redes sociales, mostrando la conexión especial que el piloto mantiene con su público.

Pero Colapinto no solo conquistó a los argentinos presentes en el circuito. También generó risas en las redes sociales con su respuesta a una joven que le preguntó cuál había sido su primer auto. Con picardía, Franco confesó que no tiene auto de calle y agregó: “Si me pedís que te lleve, te alquilo uno”. Este comentario desató una oleada de comentarios en las plataformas, reafirmando la simpatía del piloto.

Este fin de semana será crucial para Colapinto, quien debutará en una carrera Sprint, una competencia de menor duración que se disputará el sábado. "Estoy feliz de estar aquí, mi sueño es correr en Argentina con la Fórmula 1", declaró Colapinto, destacando la importancia de estas tres rondas en Austin, México y Brasil, ya que lo acercan a su hogar, aunque esté a más de 8.000 kilómetros de distancia.

La actividad en Austin comenzará este viernes con la única práctica libre, seguida de la clasificación para la carrera Sprint, que se correrá el sábado. Colapinto contará con mejoras en su monoplaza Williams FW46, lo que aumenta las expectativas para su desempeño en esta importante cita del calendario.