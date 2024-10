Ricardo Quintela confirmó que competirá contra Cristina Kirchner en las internas del Partido Justicialista

"Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el Peronismo", dijo el gobernador de La Rioja.

Finalmente habrá internas en el Partido Justicialista. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó a través de las redes sociales que se presentará a competir por la presidencia del PJ y enfrentará a la expresidenta Cristina Kirchner. "Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el Peronismo", sostuvo el riojano, en medio de la interna del peronismo.

"Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto. Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei", remarcó Quintela.

"Hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido, y no he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación. La vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener", siguió el gobernador de La Rioja.

"Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el Peronismo. Dejar atrás esta forma de construir política es lo que me impulsa en mi vocación de conducir el partido", concluyó. Así, habrá internas en el PJ el 17 de noviembre.