Yuyito González estuvo en el Cantando 2024 y se refirió a la custodia presidencial: “Si mi vida está en riesgo, debo aceptarla”

La conductora asistió al programa de Flor Peña para disfrutar de la actuación de su hija, Brenda Di Aloy.

Durante la noche del viernes, Yuyito González fue la espectadora de lujo de la participación de su hija en el certamen de América: vestida con un atuendo brillante, Florencia Peña le consultó si tenía que llamarla “primera dama” y las preguntas sobre su noviazgo con el presidente Javier Milei no faltaron. En el ciclo contó cómo llama cariñosamente al economista y contó por qué estuvo acompañada por la custodia presidencial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Vengo porque dice que es la hija abandonada, ya me clavó una daga con eso”, comentó, divertida sobre una frase que había soltado Brenda, que es modelo e influencer. “Siempre fuimos súper unidas”, dijeron, mientras se hacían reclamos porque la joven se mudó sola. “Yo me fui a vivir sola al mismo tiempo que ella se puso de novia. Fue un cambio 180° en la relación”, reveló Brenda.

La conductora renegó del título de primera dama, pero sí se abrió acerca de cómo llama a su pareja en la intimidad. “Yo no le voy a decir Presidente. ¿Cómo le voy a decir ‘león’? Le digo ‘cielo’, ‘amor’. Él me dice lo mismo, me dice ‘amor’”, contó. “No te voy a contar muchas intimidades porque son secretos de estados. Él nunca me dijo ‘Yuyito’. Amalia, sí”, afirmó, sobre su noviazgo con el primer mandatario.

También se refirió a sus creencias y la nueva oportunidad que hoy vive en el amor. “Estar enamorada me cambió la vida. Más a mi que hace muchos años que no me enamoraba. Religiosa sigo siendo, soy una persona de fe, cristiana. Antes no había conocido a nadie que me impactara como para generar una relación”, confesó, mientras que su hija avalaba sus palabras. “Es la primera persona que presenta formalmente en años”, agregó.

“¿Te cambió el hecho de tener protección, que te cuiden?”, preguntó Flor y la exvedette explicó por qué hoy es acompañada por la custodia presidencial. “Si me hace falta para un evento, sí. Tuve un episodio imprevisto. Tuve un problema que saltaron las alarmas, a mí no me gustaría tener que cuidarme, soy una mujer libre. Soy muy formal, pero mi libertad de movimiento siempre la tuve”, comenzó explicando.

“Si hay un espacio que pueda haber peligro necesito un soporte. No debería suceder. Yo no tendría que tener miedo de nada. Hace más de 40 años que estoy en la tele y jamás en mi vida tuve un problema. Por cuestiones ideológicas la gente no debería pegarle a otra persona”, reveló. “Yo no me considero primera dama, trabajo en el mismo lugar de toda la vida. Mis gustos artísticos fueron cambiando, pero a mí me alarma que cada tanto tenga que tener a alguien de seguridad”, afirmó.

“Alguien a quien en un evento abierto le tenga que decir ‘che, fijate que no me tiren un botellazo por la cabeza’. Me parece horrible. No debería suceder y yo lamento que suceda porque a mí me cercena mi libertad. Tengo que pensar veinte veces adonde voy, qué hago y no me parece nada agradable. Así que no crean que yo disfruto decir ‘¡ahora tengo....!’. No lo disfruto para nada, pero lo acepto porque si está en riesgo mi vida, lo tengo que aceptar”, se sinceró. “El combo viene completo”, finalizó, sobre sus romance.