El emotivo llanto de Carmen Barbieri por la sorpresa de Fede Bal en la previa del Día de la Madre: “Gracias por este hijo”

La actriz se emocionó hasta las lágrimas al conversar con el actor, quien además recordó una divertida anécdota que provocó risas en el estudio.

En la previa del día de la madre, Carmen Barbieri vivió un momento lleno de emoción en su programa Mañanísima, cuando su hijo, Federico Bal, la sorprendió con un sentido homenaje en vivo. Todo comenzó luego de que la producción mostrara un video que recorría la vida de la actriz y su hijo, desde la infancia de este hasta los instantes más recientes que compartieron frente a la cámara. Sensibilizada por las emotivas imágenes, la figura del espectáculo rompió en llanto cuando el joven la sorprendió al aire con un llamado.

Los segundos finales del video mostraban un mensaje especial de Federico, quien expresó con cariño: “Te amo, mamá. Sos lo más lindo que tengo y lo más importante de mi vida”. El tributo emocionó profundamente a Carmen, quien en varias ocasiones tuvo que secarse las lágrimas mientras las imágenes pasaban por la pantalla. “Gracias a Dios que tengo este hijo. ¡Ay! ¿Estás emocionada?”, dijo la conductora dirigiéndose a su compañera de programa, Estefanía Berardi. En ese instante, la influencer comentó dándole la “entrada” al actor: “Hagan silencio. Quiero que escuches. Hola, Fede”.

A través de un llamado telefónico, Bal expresó: “¿Cómo les va? Feliz día. Es el domingo. Pero quería pasar acá. Para decirte lo mucho que te amo”. Carmen, notablemente conmovida, respondió con sinceras palabras acerca de su maternidad y la relación que construyó con Fede a lo largo de los años: “Ay pero las sorpresas a mí no me gustan. Te amo, hijo. Te amo. Gracias a Dios que te tuve. Gracias a Dios que me permitió ser mamá. Si no iba a adoptar. Te acordás que te decía: ‘¿Adoptamos un nenito o una nenita o lo que sea? Para que me den’. Viste que es tan difícil adoptar. Y vos decías: ‘Mamá, estoy yo’. Yo quería tener. Quería tener hijos. Y tuve un hijo que vale por mil. Te amo”.

El intercambio entre madre e hijo no solo resaltó la ternura de su vínculo, sino también la complicidad que los caracteriza. Así, Fede Bal dijo: “No hay nada más lindo que me digas eso en este día. El domingo también quería saludarte y que nos podamos abrazar por los que estamos y por los que no, recordarlos. También a las mamás que tanto hacen por sus hijos. Y vos sos la mejor mamá que me pudo tocar en la vida. Sabés lo mucho que te agradezco la linda relación que estamos construyendo con el tiempo y de verdad quería hacer público este mensaje de amor y agradecer a la producción que me dejó poder llamarte y decirte todo lo que te amo”.

Ambos no solo comparten un lazo de madre e hijo, sino que también formaron un vínculo, como Carmen misma lo describe. “Últimamente te estoy diciendo: ‘sí, soy tu mamá y sos mi hijo’, pero hemos formado una sociedad. Estamos todo el tiempo criticándonos, pero siempre para lograr algo mejor”, reflexionó la conductora. Luego, Carmen destacó el vínculo con su hijo: “Me corregís cosas a mí y yo a vos y sin discusiones ni peleas. Estás grande, sos un hombre, cumpliste 35 años. Mirá cómo pasó el tiempo. No te salían los dientes y yo decía: ‘Este chico no va a tener dientes’. Un diente solo le salió, ¿cuál?. Un colmillo, raro”.

A pesar del emotivo homenaje, no faltaron los momentos de humor, algo característico en la relación entre Carmen y Fede. En medio de la conversación, Federico no pudo evitar recordar una divertida anécdota que desató las risas en el estudio. “También hace un par de años dijiste que tengo un pi…. Todo hermoso”, recordó Fede con picardía.

En su defensa, Barbieri argumentó: “Tenías un botón. Mi mamá me decía: ‘Este chico, ¿qué le va a pasar?’”. Para cerrar la divertida situación, Majo Martino, junto a los demás compañeros del staff del programa comentaron: “Bastantes problemas te trajo con el botón”, acotaba Majo Martino junto a los demás compañeros del staff.