La Banda: detuvieron a cinco falsos policías y secuestraron $12 millones, cocaína y un arma de fuego

El operativo se ejecutó cuando los hombres intentaron extorsionar a un anciano de 73 años. Los sospechosos no pudieron justificar el origen del dinero ni de la sustancia prohibida. Además, la camioneta en la que se trasladaban no tenía papeles.

Cinco hombres que se hacían pasar por policías fueron detenidos el sábado en La Banda, luego de intentar extorsionar a un hombre de 73 años. Los sospechosos fueron reducidos por vecinos tras un forcejeo. En su vehículo, la Policía de la Provincia -Comisarías Comunitarias Nº 56 y Nº 14 y División Prevención Nº 5- secuestró casi $12 millones, un arma de fuego y cocaína.

El hecho ocurrió en el barrio Municipal, cerca de la ruta provincial Nº 11. Los detenidos descendieron de una camioneta 4x4 negra y entraron a la casa de un hombre de apellido Montenegro (73), exigiéndole el pago de una supuesta deuda. Los gritos del hombre alertaron a los vecinos, quienes lograron detener a los agresores.

Los delincuentes -cinco residentes en La Banda y uno en Buenos Aires- intentaron justificar su accionar diciendo que buscaban cobrar una deuda que Montenegro tenía con el hijo del líder del grupo, conocido como "Tito" (54) del Bº Centro. Tras la intervención policial, el juez Carlos Ordóñez Ducca ordenó la requisa de la camioneta, donde se encontraron grandes sumas de dinero, una pistola calibre 22 y cocaína.

La fiscal Natalia Saavedra imputó a los acusados por "tenencia ilegal de arma de fuego", "robo calificado en grado de tentativa" y "amenazas". Además, la Justicia investiga el origen del dinero y analizará los teléfonos celulares incautados. Los sospechosos fueron trasladados a diferentes comisarías mientras continúa la investigación.

"Tito" asegura que el dinero era para pagar sueldos, pero no convence a la policía

En medio de la investigación, "Tito", el cabecilla del grupo detenido en La Banda, intentó justificar los casi 12 millones de pesos que llevaba en su camioneta. Según su entorno, el dinero estaba destinado al pago de sueldos de sus empleados y no tenía relación con el conflicto entre su hijo y el anciano.

Sin embargo, la explicación de "Tito" no convenció a las autoridades, ya que la camioneta en la que se trasladaba no tenía papeles y tampoco logró aclarar la procedencia de la cocaína encontrada. Estas inconsistencias complican su situación legal, ya que la Fiscalía podría iniciar una causa por narcotráfico, además de investigar el origen del dinero en efectivo y los dólares no contabilizados.

El juez Carlos Ordóñez Ducca ordenó profundizar la investigación, con nuevos oficios emitidos. Los resultados estarán listos para cuando los acusados sean indagados en el Juzgado de La Banda.

Complicaciones legales para el grupo detenido

Mientras se avanza en la investigación, Montenegro se prepara para denunciar formalmente a los cinco hombres. Esta declaración podría dificultar cualquier intento de solicitar la excarcelación, sobre todo porque se utilizó un arma de fuego durante el intento de extorsión, lo que agrava la situación de los acusados.

A pesar de que los vecinos frustraron el ataque, la Fiscalía no desestima el uso de la violencia y la posesión de cocaína. Las primeras evaluaciones apuntan a que el grupo podría estar involucrado en actividades delictivas más serias, relacionadas con el tráfico de drogas. La presencia de millones de pesos, cocaína y un arma de fuego, ponen en duda las versiones ofrecidas por "Tito" y sus compañeros.