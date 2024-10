Cuál es el alimento ideal para prevenir los resfriados, según un estudio de Harvard

La naranja, conocida por su alto contenido de vitamina C, es lo primero que se nos viene a la mente. Sin embargo, expertos han comenzado a recomendar un nuevo aliado en la lucha contra los resfriados.

Cuando hablamos de combatir los resfriados, el primer alimento que suele venir a la mente es la naranja, famosa por su alto contenido de vitamina C. Sin embargo, un nuevo aliado en la batalla contra éstos ha sido recomendado por expertos de la Universidad de Harvard, y no, no es una fruta cítrica. A continuación te contamos que ingrediente está lleno de nutrientes esenciales y actúa como un auténtico escudo para el sistema inmunológico y porqué es tan efectivo. Todos los detalles aquí sobre este estudio llevado a cabo por la casa de estudios norteamericana. Qué alimento es el mejor para evitar resfriarse según Harvard Según los especialistas de Harvard, las espinacas son una de las hortalizas más nutritivas que podemos incluir en nuestra dieta. Estas hojas verdes no solo destacan por su alto contenido en vitamina C, sino que también son una fuente excelente de vitamina A, K y ácido fólico, todos ellos cruciales para mantener nuestras defensas a pleno rendimiento. A diferencia de otros vegetales, como la lechuga iceberg, que aporta menos nutrientes, las espinacas ofrecen una densidad nutricional notable, convirtiéndose en una opción ideal para fortalecer el sistema inmunitario. Pero, ¿Cómo es que las espinacas pueden ser más efectivas que las naranjas en la lucha contra los resfriados? Aunque la vitamina C es fundamental para el sistema inmunológico, los estudios sugieren que tomarla en dosis altas no necesariamente previene el resfriado común, como ha señalado Mayo Clinic. Sin embargo, las espinacas no solo proporcionan vitamina C, sino que, gracias a su riqueza en antioxidantes y otros micronutrientes, ayudan al cuerpo a mantenerse fuerte frente a infecciones. Estos nutrientes trabajan en conjunto para mejorar la salud celular y fortalecer las barreras naturales del cuerpo contra los virus. De hecho, más allá de la vitamina C, la vitamina A presente en este alimento juega un papel crucial en la producción y función de los glóbulos blancos, los responsables de combatir los patógenos. Además, su aporte de vitamina K es fundamental para la salud de los huesos y del sistema cardiovascular. Incluir espinacas en tu dieta diaria puede ser tan sencillo como añadirlas a una ensalada, un batido o un revuelto de huevos. Además, al ser bajas en calorías pero ricas en fibra, también ayudan a mantener una alimentación equilibrada, promoviendo la salud general.