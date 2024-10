El equipo Sonder viaja al regional de Jujuy para defender campeonatos y podios

La cita deportiva será en el complejo Carmela Maggioni, Libertador General San Martín, los días 26 y 27 de octubre respectivamente.

El equipo Sonder de Santiago del Estero estará viajando este fin de semana que viene a la ciudad de Ledesma, Jujuy, para disputar la última fecha del regional de Tenis de Mesa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La cita deportiva será en el complejo Carmela Maggioni, Libertador General San Martín, los días 26 y 27 de octubre respectivamente.

Después de un brillante desempeño en el último regional de Santiago del Estero, los jugadores y jugadoras que compiten para la marca que viste a la selección Argentina, se alistan y preparan para un nuevo desafío, tratar de tener un gran desempeño y obtener buenos resultados en la competencia, en un año 2024 muy positivo y alentador.

Daniel Graziadio, representante a nivel nacional de SONDER, mostró su entusiasmo y satisfacción por el crecimiento del Tenís de Mesa en Santiago del Estero.

Por otro lado, Emilio Sialle, representante en nuestra provincia, comentó que después del regional, los deportistas se van a concentrar y preparar para el Abierto de la República ( en las categorías dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto), último torneo del año que se realiza en el mítico CENARD (Buenos Aires) en el mes de noviembre.

Resultados del Regional en Santiago del Estero:

-Luciana Frías Paz, campeona en las categorías individual femenino Sub 15 y Sub 19, y campeona individual femenino toda competidora Sub 19.

-Constantina Sialle, campeona en la categoría individual femenino Sub 11 y Sub campeona en la categoría individual femenino Sub 13.

-Zoe Forray Achaval, campeona en categoría individual femenino Sub 13.

-Malena López Auat Sub campeona en la categoría individual femenino Sub 19 y Sub campeona en toda competidora Sub 19.

-Valentin Serrano, campeón en la categoría todo competidor dobles masculino, campeón en la categoría individual masculino Sub 23 y Sub campeon en la categoría individual masculino todo Competidor.

-Agustín Cocheri, campeón en la categoría todo competidor dobles masculino, Sub campeon en la categoría individual masculino Sub 23 y tercer puesto en la categoría individual masculino todo Competidor.