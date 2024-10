Hasta las lágrimas: Antonio Ríos vivió un momento de profunda emoción en pleno show

Un conmovedor video de Antonio Ríos se viralizó en las redes sociales en las últimas horas, capturando un momento emotivo durante una presentación en la ciudad de Salta.

El artista se presentó el sábado por la noche como parte de los festejos por el Día de la Madre, pero algo inesperado ocurrió: Ríos no pudo contener las lágrimas y tuvo que interrumpir su actuación.

"Les pido perdón si no salió bien. Me emociona mucho esto. Hace años perdí a mi mamá, la tenía lejos, no llegué ni a despedirme, por eso estoy destrozado", expresó ’El Maestro’ con la voz entrecortada frente a una plaza colmada de público.

El momento, que rápidamente se difundió por internet, mostró a un Antonio Ríos vulnerable y profundamente conmovido, conectando con el sentimiento de quienes también celebraban y recordaban a sus madres en esa fecha especial.