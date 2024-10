Kaley Cuoco aseguró que regresaría "al 100%" a The Big Bang Theory

The Big Bang Theory acaba de estrenar en EEUU su segundo spin-off tras "El joven Sheldon", y Kaley Cuoco tiene claro qué contestar si le piden volver.

Desde que el 16 de mayo de 2019 se emitiese en antena el último episodio de 'The Big Bang Theory' tras 12 temporadas de risas y emociones, los fans de la genial serie seguimos buscando sin éxito una sitcom que llene el vacío que dejó en nuestras vidas. Echamos de menos a Sheldon Cooper y a su grupo de amigos 'frikis', jóvenes científicos con nulas habilidades sociales que se refugiaban en cómics, películas y series de fantasía; pero también a su vecina Penny, la persona que les cambió la vida para siempre con su inocencia y su alegría vital. La actriz que encarnó a este entrañable personaje, Kaley Cuoco, ha sido preguntada este fin de semana sobre un posible regreso al universo de la serie, y no lo ha dudado ni un segundo: "Estaría dispuesta a volver al 100%."

En declaraciones a la revista People, Cuoco ha recordado con nostalgia (y eso que solo han pasado 5 años) que su paso por 'The Big Bang Theory' "fueron varios de los mejores años de mi vida y sin duda los más divertidos que he pasado. Pasé 12 años interpretando ese papel y realmente impulsó mi carrera. Le debo mucho a Penny, a ese personaje, a esa serie, a [el creador] Chuck Lorre", dijo. Cuando se le preguntó si estaría dispuesta a volver a ponerse en el lugar de Penny, Cuoco respondió: "Seguro, al 100%. Absolutamente, retomaría ese papel sin ninguna duda", dijo. "Amo ese personaje y siempre lo amaré".

Lo cierto es que 'The Big Bang Theory' ya ha producido dos spin-offs, pero no han llegado (ni de lejos) a la popularidad de la original. 'El joven Sheldon' se mantuvo en antena durante 7 temporadas con éxito, salvando las distancias, y ha provocado que la siguiente serie del universo 'TBBT' sea una ramificación propia: 'Georgie and Mandy's First Marriage', que acaba de estrenarse en EEUU, se centra en el primer matrimonio del hermano de Sheldon, Georgie.

Por línea temporal, es poco probable que Penny pueda aparecer en la nueva serie. Y, si lo hace sería una niña o una adolescente, por lo que Kaley Cuoco no sería la elección adecuada para interpretarla. Cuoco ya regresó en 'El joven Sheldon' poniendo voz al monstruo de la piscina, en una pesadilla de Sheldon, pero... claro, no es lo mismo. ¿Volveremos a ver a Penny, Sheldon, Leonard, Raj y Howard juntos de nuevo, sentados en el sillón de su piso? Si se logró con los protagonistas de 'Friends' en una histórica reunión antes del fallecimiento de Matthew Perry, todo es posible...

Mientras tanto, Cuoco acaba de protagonizar recientemente la comedia de acción de Prime Video 'Juego de roles', con David Oyelowo, y está a punto de estrenar la segunda temporada del thriller cómico 'Basado en una historia real', co-protagonizado junto a Chris Messina y Natalia Dyer.

