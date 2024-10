"La oposición no existe pero el Gobierno prefiere a Cristina como rival, la quiere subir al ring"

Así lo dijo el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama.

Este martes, en su columna de análisis político y económico para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados aseguró que durante 60 años de carrera, "no vi nunca este ajuste, esta reforma. Macri pensaba hacer esto pero no llegó ni al 30%, se quedó ahí, quizás no estaban dadas las condiciones, había una oposición fuerte y ahora la oposición no existe. Cristina, desafiada, junto a La Cámpora y Máximo. Del otro lado Kicillof, la CGT y varios gobernadores. El gobierno prefiere a Cristina como rival, la quiere subir al ring. Mientras tanto el radicalismo está dividido en 14 pedazos, quedan pocos al lado de quienes dirigen el partido, Lousteau y Manes todavía no reconocen que perdieron en la provincia de Buenos Aires. No hay nadie, a lo sumo alguno quejándose individualmente".

Además, Se refirió en otro tramo de su columna al cierre de la AFIP y se preguntó "¿Cuál es el objetivo de reemplazarla?".

"Buscan simplificarla, achicarla. Y es una excusa para echar más de 3 mil empleados que entraron entre el 2020 y el 2023. A mí me encantaría un cargo así, el titular de la AFIP gana 30 millones de pesos mensuales", explicó.

Consideró: "Se ahorran millones de pesos por años y dicen que se va a terminar con todos los circuitos corruptos de la AFIP, pero para eso no hacía falta eliminarla".

Finalmente, se refirió a la cena que Javier Milei mantuvo anoche con gobernadores del norte en la Quinta de Olivos. "Cenaron con el Presidente, Jaldo, Jalil, Sáenz y Passalacqua para tratar el Presupuesto. Los cuatro dijeron que está todo bien pero quieren hablar de las obras públicas en cada una de sus provincias. Toma y daca. Yo te ayudo pero dame algo, no solamente las gracias".