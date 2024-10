Transformando la educación en la era de la inteligencia artificial, un evento destacado en la Feria del Libro 2024

Está organizado por el Instituto Cultural Anglo Argentino junto a la Subsecretaría de Cultura de la Provincia.

Este jueves 24 de octubre, la Feria del Libro de Santiago del Estero será el escenario de un evento imperdible: "Transforming Education in the Age of Artificial Intelligence", una presentación a cargo del profesor Gustavo González.

Organizada por el Instituto Cultural Anglo Argentino, en conjunto con la Subsecretaría de Cultura del Gobierno provincial y con el auspicio de Oxford University Press y la Embajada Británica en Argentina, la actividad tendrá lugar a las 19:00 en la Sala 1 “Bernando Canal Feijoo” del Centro de Convenciones Provincial Forum.

La charla abordará el papel fundamental de la educación en un mundo cada vez más influido por la inteligencia artificial, enfocándose en la importancia de desarrollar habilidades como la empatía, el pensamiento crítico y la adaptabilidad en los estudiantes de primaria y secundaria.

El profesor González ofrecerá ejemplos prácticos y estrategias para integrar las herramientas de IA en el proceso educativo, resaltando la necesidad de preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo digital sin perder los valores humanos esenciales.

Este evento invita a la comunidad educativa y al público en general a reflexionar sobre cómo transformar la educación para que sea más inclusiva, significativa y relevante en la era digital.