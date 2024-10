VIDEO: al ritmo de "Fanático" de Lali, estudiantes universitarios bailaron contra el veto de Milei

Un grupo de jóvenes realizó una coreografía en la Estación de Once, usando el hit de la artista pop para expresar sus reclamos por el veto del Gobierno a la ley de financiamiento universitario. La actuación se volvió viral en redes sociales.

En medio del conflicto que mantiene el Gobierno con las universidades, tras el veto contra la ley de financiamiento a las casas de altos estudios, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), decidió manifestarse a través de una intervención artística en la Estación de Once. Allí, los jóvenes coparon la terminal y desplegaron una coreografía al ritmo de “Fanático”, el tema de Lali Espósito, popularizado, entre otras cosas, por contener varias críticas veladas al presidente Javier Milei con quien la artista se cruzó en redes sociales en más de una oportunidad.

La novedosa intervención fue captada por varios de los presentes que se encontraban este miércoles en la Estación de Once y no tardó en replicarse en las redes sociales. En las imágenes que comenzaron a circular por X se puede ver a un numeroso grupo de jóvenes que comienza a bailar al ritmo de “Fanático”. Finalizada la coreografía, los estudiantes se unieron al grito de “universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode”.

“Es la única casa de altos estudios de arte de la República Argentina que está cumpliendo 10 años. Es en este marco, también de lucha y visibilidad por el reclamo del presupuesto, que se fueron coordinando distintas acciones con las organizaciones”, precisaron desde la UNA a La Nación, en relación con la medida de protesta llevada adelante por el departamento de artes del movimiento que funciona dentro del establecimiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

No es la primera vez que los estudiantes utilizan este tema musical como bandera del reclamo universitario. En la última marcha federal del 2 de octubre, luego del acto multitudinario en el Congreso que tuvo como discurso final el de la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, la jornada de protesta cerró con la popular canción.

En efecto, el tema de Espósito, tal como publicó La Nación, tiene varias referencias veladas al Presidente. La propia artista, en una entrevista, dijo que le gustaba jugar con algunas de las cosas que se dijeron sobre su propio lanzamiento, y afirmó que algunas eran falsas y otras no.