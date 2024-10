Filtraron una foto de Jorge Lanata internado y sus hijas intentan encontrar al responsable

El conductor atraviesa un momento muy delicado de salud, y sospechosamente salió a la luz una imagen perturbadora.

La salud de Jorge Lanata atraviesa uno de sus peores momentos; a los 64 años alrededor del periodista hay mucha incertidumbre respecto a lo que podría llegar a pasar, pero desde su internación generó un escándalo.

Luego de pasar por 4 cirugías en este último tiempo, el hecho de que se haya viralizado una imagen cayó pésimo en la familia de Lanata. La que primero salió a romper el silencio fue , totalmente indignada con la situación.

"Es un horror, es lo que traté de evitar todo el tiempo”, llegó a comentar Elba, quien se percató en todo momento que ninguna enfermera, médico o cualquier persona que esté cerca de su marido, como por ejemplo Bárbara y Lola, las hijas de Jorge, difundieran material.

En una investigación que se encuentran realizando, salió a la luz quién filtró la foto de Lanata internado. La misma provino desde una cuenta de X (ex Twitter) sin ningún seguidor y que está creada en octubre de este año, por lo cual, él o la responsable, está a punto de caer.

“Me comentaron que recibieron la foto gracias que nosotros la difundimos. Nos dijeron que no sabían nada y no sabían quién fue. Pero, desde el análisis que hicieron, dijeron que la cuenta se había creado en octubre de 2024 y no tiene seguidores”, destacaron en DDM.

Por su parte, Lola y Bárbara, las dos hijas, están intentando dar con esta misma cuenta para iniciar las acciones legales correspondientes. Siendo una situación de muchísima angustia, la buena noticia y que da esperanza es que Jorge sigue estable.

“Su intestino está funcionando, al punto que decidieron bajarle la sedación. Además de la sedación, respira por sus propios medios, por momentos sigue siendo asistido. Está despierto, pero todavía no focaliza ni puede hablar porque no le ponen la válvula fonatoria”, aseguraron en A la Tarde.