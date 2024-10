Los “errores multimillonarios” que le dieron la oportunidad a Franco Colapinto en la Fórmula 1

El jefe de Williams, James Vowles, aceptó que gastos generados por las fallas de Logan Sargeant promovieron la llegada del argentino en las últimas nueve fechas de la temporada.

James Vowles, director del equipo Williams, ha revelado que los errores costosos en pista han influido en la decisión de reemplazar al piloto Logan Sargeant por el argentino Franco Colapinto en el equipo inglés de Fórmula 1. Según el team-manager, algunas de estas fallas han tenido un impacto multimillonario en el presupuesto del equipo, lo que ha limitado la capacidad de invertir en futuras actualizaciones.

Esta decisión se tomó después de que Sargeant, a pesar de mostrar velocidad en la primera mitad de la temporada, sufriera varios incidentes, incluido el choque que destrozó el auto en la tercera práctica en Zandvoort, en Países Bajos, que finalmente derivó en su salida del equipo.

*HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Colapinto, quien reemplazó al estadounidense, ha dejado una impresión positiva al puntuar por segunda vez en el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Sin embargo, su futuro en el equipo no está asegurado, ya que Carlos Sainz se unirá a Alex Albon en Williams el próximo año.

En una reciente edición del podcast James Allen on F1, Vowles explicó que la tendencia en los equipos de Fórmula 1 ha sido optar por pilotos con experiencia en lugar de novatos. En Williams, la presencia de Sargeant representaba una apuesta por la juventud, pero los costos asociados a los errores de los novatos han llevado a reconsiderar esta estrategia para 2025.

”En los últimos años, los equipos se han decantado por pilotos con experiencia, en lugar de por los novatos. Obviamente, en Williams, teníamos a Logan en el coche, más la base de novatos, pero eso ha cambiado para 2025″, afirmó. “En parte, la razón es que el ciclo de aprendizaje necesario para que cualquiera de estas personas tenga éxito en este escenario mundial, entre iguales, hará que cometan errores,” agregó.

Te recomendamos: Franco Colapinto, tapa de la revista Forbes: “Demuestro que merezco mi lugar en la Fórmula 1”

“Pero un error puede salir caro. Algunos de los nuestros de este año son multimillonarios, tan simple como eso, y tu dinero ahora va sólo a reponer existencias de lo que tenías, en lugar de construir futuras actualizaciones, por lo que es un fondo finito disponible para ti”.

También subrayó la importancia de invertir en las futuras generaciones de pilotos, mencionando que el programa de la academia del equipo ha sido un éxito y que espera que continúe produciendo resultados positivos. ”Como sabrás, eso estuvo realmente en mi corazón durante muchos, muchos años y sigue estando ahí, y es por eso que cuando llegamos al final del camino con Logan, fue Franco al que pusimos en el coche, para asegurarnos de que continuábamos invirtiendo en nuestro programa de la academia, que creo que tiene un gran éxito y espero que el mundo pueda ver el éxito futuro que contiene”.

Te recomendamos: El Jefe de Williams llenó de elogio a Colapinto tras su tarea en el Gran Premio de Estados Unidos

Un ejemplo de la importancia de evitar accidentes es el caso del tricampeón mundial y actual líder del campeonato, Max Verstappen (Red Bull), quien, según Vowles, no sufrió ningún daño significativo en su coche el año pasado, lo que le permitió destinar más recursos al desarrollo del vehículo. “Una estadística que vi el año pasado fue que Max no tuvo ningún accidente, ningún daño de choque realmente importante. No estoy seguro de si eso es del todo correcto, o tal vez parte del año lo vi, pero eso son millones que ahora puede poner en los desarrollos que otros no tendrían. Así que se trata de ser rápido y eficiente, pero manteniendo sobre la mesa lo máximo posible”, concluyó.

Vowles, Colapinto y todo el equipo Williams ya están en México, donde este fin de semana se disputará la vigésima fecha de la temporada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.