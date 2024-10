Guido Süller debió someterse a dos estudios de urgencia y preocupó a sus seguidores

El mediático destacó que jamás se había sometido a un procedimiento igual. “El tema es ese fantasma que hay detrás de las endoscopias... Pero yo le recomiendo a todo el mundo que se lo haga porque es genial”, precisó.

Guido Süller compartió una foto en bata desde una clínica y preocupó a sus seguidores. Este miércoles, el mediático contó que debió someterse a dos estudios de urgencia y dio detalles de lo ocurrido.

“La semana pasada, me empecé a sentir mal. Tenía problemas gastrointestinales, se me inflaba la panza, me dolía... Entonces fui a la guardia del Hospital Austral y me dijeron que urgente me tenía que hacer una endoscopia”, contó al aire de Patria y Familia (Luzu TV).

El mediático destacó que jamás se había sometido a un procedimiento igual. “El tema es ese fantasma que hay detrás de las endoscopias... Pero yo le recomiendo a todo el mundo que se lo haga porque es genial, te dicen si estás sano o enfermo”, precisó.

Y continuó: “Pasado eso, al mismo tiempo me hice una colonoscopia. Me atravesaron desde la boca al ano”, lanzó. La declaración hizo estallar a todos sus compañeros y Lucas Spadafora lo corrigió: “No, no hicieron eso, Guido. Te entraron por dos lados distintos”. “Claro, uno fue por atrás y otro por adelante”, aclaró el mediático en la misma sintonía.

A modo de cierre, expresó: “Les recomiendo que también se lo hagan porque no sentí absolutamente nada. Estaba totalmente dormido”. “A mí me gusta resistirme porque como estoy nervioso, hablo y hago chistes, pero me inyectó y sentí como un calor... es como morirse”, cerró.