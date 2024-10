Karina Milei, en Tucumán: “El modelo de la casta sigue vivo y es necesario erradicarlo”

La presidente de La Libertad Avanza lideró un acto en el club Central Córdoba de la vecina provincia. Estuvo acompañada por el vicepresidente del partido, Martín Menem, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.

“Durante años las ideas de la libertad fueron mala palabra en la Argentina. Hoy tenemos cada vez más defensores de esas ideas a lo largo y a lo ancho del país”, empezó su discurso Karina Milei. Y agregó: “El año pasado dimos el gran paso ganando la presidencia, pero el camino aún es largo. El modelo de la casta sigue vivo y es necesario erradicarlo para devolverle la libertad a los argentinos”.

Luego, Karina Milei alertó: “Ellos no se van a dar por vencidos y van a usar todos los recursos para que nada cambie. Porque este modelo en el que todos los argentinos pierden, es el modelo con el que ellos ganan”. Y concluyó: “porque no hay nada peor para un político que un trabajador libre no los necesite”.

Por último, Karina Milei le pidió al público presente: “No podemos dormirnos en nuestros laureles, nuestra sed de cambio tiene que ser más fuerte que la resistencia de ellos al cambio, y para eso hay que trabajar, hay que caminar, hay que convencer. Para llenar el Congreso de representantes que defiendan la libertad tanto como la hacen ustedes y el Presidente”.

“Lo que está en juego es el futuro de todos nosotros, nos toca a todos ayudar al Presidente, a tomar la antorcha de la libertad y llevarla a cada rincón del país”, afirmó la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.

Por su parte Martín Menem destacó el trabajo de Karina Milei para lograr un partido nacional y agregó: “Vamos a seguir trabajando duro para tener mayor representación en el Congreso nacional, en todas las legislaturas provinciales, en los concejos deliberantes”.

“Y vamos a seguir trabajando para mejorar las cifras económicas. Hoy el Gobierno logró perforar los 1000 puntos del riesgo país. Y muchos quizás no entienden qué significa, pero para ser claros que estamos haciendo un país cada vez más creíble, salimos de ese círculo vicioso de emisión monetaria y de gasto infinito. No es fácil, pero que no nos digan que no se puede.”, afirmó Menem.

Y agregó: “Y que tampoco nos digan que no vamos a poder porque no tenemos experiencia, porque Scaloni tampoco era experimentado como DT y sacó campeón a la selección Argentina. El presidente Milei tampoco tenía experiencia y está logrando terminar con la inflación.”

En cuanto a la estrategia electoral del año próximo, Menem aseguró: “Les pedimos a todos los gobernadores de la Argentina que incorporen la boleta única y ahí van a saber lo que es la Libertad Avanza”.

“Estamos pensando en abrir los brazos a todos los espacios que tengan las mismas ideas. No queremos alianzas electorales porque ya sabemos como terminan, queremos hacer alianzas ideológicas para lograr una Argentina diferente, es ahora o nunca, así que preparémonos bien para el 2025”.

El primer orador del acto fue Lisandro Catalan, referente de LLA en Tucumán: "Hoy es un día histórico para los tucumanos porque damos el puntapié inicial que será precioso para el futuro de los argentinos. Lo que estamos haciendo desde la Presidencia de la Nación para sacar a la Argentina de la pobreza sin dudas es lo que queremos hacer para Tucumán”.

“Malas administraciones y muchos años de decadencia nos llevaron a tener un Tucumán que hoy nos mueve y nos interpela para juntos empezar a trabajar aprovechando esta oportunidad histórica que hoy tenemos en la Argentina”.

“Tucumán conserva las mejores cualidades, tiene un pueblo creativo con ganas de pelear. Hoy tenemos una oportunidad histórica, tenemos que subir los escalones de a dos para recuperar el tiempo perdido. A partir de hoy vamos a ponernos como objetivo convocar a todos los tucumanos de buena fe que compartan las ideas de la libertad para hacer un Tucumán pujante y rico para sacar adelante a la provincia”.

“No hay desafío que no se pueda cumplir. Cuando Milei ya era Presidente nos dijeron “son minoría”. Y sacamos adelante la Ley Bases, también la Boleta Única. Además nos dijeron “no tienen equipo, no van a poder gobernar", y pudimos bajar la inflación, los bancos volvieron a dar crédito a los argentinos y logramos tener superávit fiscal”, agregó Catalán.

“La llegada a la presidencia no fue un punto de llegada, sino un punto de partida. Les propongo que trabajemos juntos incansablemente, que seamos generosos con los miembros de otras fuerzas políticas y que invitemos a otros dirigentes para trabajar juntos y sacar adelante a la Argentina”, concluyó Lisandro Catalán.