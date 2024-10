Cinthia Fernández apuntó contra la ex de su pareja: "Se habrá quedado sin recursos"

En su grupo de difusión, la arquitecta Daniela Vera escribió una frase que muchos relacionaron con la supuesta crisis de Cinthia y Roberto. Ante esto, la panelista fue lapidaria.

Esta semana, la relación entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo quedó en medio de sospechas y especulaciones luego de que trascendieran informaciones sobre una pelea entre ellos mientras vacacionaban en San Luis. Frente a la controversia, la pareja salió al frente en varias ocasiones para desmentir los dichos sobre una presunta crisis.

Pero una opinión en particular que Cinthia no dejó pasar fue la de Daniela Vera Fontana, la expareja del abogado. En su grupo de difusión, la arquitecta escribió una frase que muchos relacionaron con los novios. “Hermosa mañana, ¿verdad? Arrancamos ja,ja,ja,ja,ja,ja”, publicó acompañando la frase con emojis de pochoclos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ante esto, Fernández realizó varias publicaciones donde se refirió a su némesis sentimental. En la primera texteó: “La indiferencia es una manera de matar sin tener que ensuciarte las manos. Por respeto a mi pareja decido este camino. Me banqué que se metió con mis hijas festejando a alguien que le dijo que son insoportables. Habla de ella, no de mí. De su manejo infantil, de una persona que se habrá quedado sin recursos para siempre atacar con cosas muy básicas”.

Líneas más abajo, la influencer dejó claro su enfoque: “De lo único que me tengo que ocupar es de cuidar a las hijas de ambos como si fuesen mías, con igualdad, respeto y amor mientras están con nosotros. Y eso lo disfruto mucho. Es lo único que me importa. Por suerte con Aye, la mamá de Pili, no pasa. Entendió todo: ser socias en crianza con paz es educar con actos”.