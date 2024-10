Mirtha Legrand incomodó a Milett Figueroa tras hablar de su relación con Tinelli: “Es mucho mayor que vos”

Después de preguntarle si es la novia del presentador y que la jurado del Cantando 2024 (América) respondiera afirmativamente, “La Chiqui” hizo una observación letal.

Milett Figueroa estuvo invitada este sábado a La noche de Mirtha Legrand (Eltrece) junto a Elena Roger, Mariano Martínez, Gustavo López y Pietro Sorba. La modelo y actriz peruana no pudo evitar la incomodidad que le generó un comentario que le hizo la conductora sobre su relación con Marcelo Tinelli.

“¿Lo habías visto alguna vez?”, le consultó la diva. Ella le explicó: “Lo había visto, pero muy eventualmente. No me había puesto a ver un programa, pero sí sabía de él”.

Después de preguntarle si es la novia del presentador y que la jurado del Cantando 2024 (América) respondiera afirmativamente, “La Chiqui” hizo una observación letal. “Es mucho mayor que vos”, lanzó entre risas. En ese momento, toda la mesa se rio, pero Milett sonrió y agachó su cabeza como un claro gesto de incomodidad.

“El amor te potencia, es verdad. Es algo muy hermoso que te da la vida. Es un regalo hermoso que hay que disfrutar porque a veces está y a veces no está, así que mientras esté, hay que disfrutarlo”, agregó Figueroa. Mirtha dijo que Tinelli “es buen mozo”, y su pareja destacó que además es muy “inteligente” y una “persona sabia”.

La modelo también estuvo como invitada en Noche al Dente (América) en noviembre del año pasado. Allí, el conductor, Fernando Dente, le hizo un ping-pong de preguntas por sí o por no y, como era de esperarse, le consultó sobre su relación con Marcelo Tinelli.

“Por sí o por no, ¿para el amor no hay edad?”, le consultó el conductor. La modelo peruana se sinceró y habló por primera vez de la diferencia de edad de 32 años que se llevan con “El Cabezón”: “No, eso creo que no. Ya a estas alturas del partido andar preguntando la edad...”.

“A mí, la verdad que no me afecta... ni fu, ni fa”, lanzó. “Nunca fue un tema”, le dijo Dente. La participante del Bailando 2023 le respondió con un contundente “no”.

Otra de las preguntas del cuestionario era sobre si Marcelo Tinelli ya le había cocinado. Con una risa nerviosa, la bailarina contestó: “Sí, sí, sí. Unas pastitas”. Dente quiso saber más: “¿Él o con ayuda?”. “Él solo”, aseguró ella “¿Amasando o una buena pasta?”, indagó el conductor. Figueroa concluyó: “Una buena pasta”.