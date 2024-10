Francos cuestionó a la UBA por su rechazo a ser auditada por la SIGEN: "Tratan de impedir que haya transparencia"

El jefe de Gabinete dijo en declaraciones a Radio Rivadavia: "Cuando el Estado pone recursos tiene que auditar, no veo cuál es el motivo por el que la SIGEN no puede auditar universidades públicas.

El Gobierno volvió a cuestionar a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por su rechazo a ser auditada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó: "Tratan de impedir que haya transparencia en los gastos".

El jefe de Gabinete dijo en declaraciones a Radio Rivadavia: "Cuando el Estado pone recursos tiene que auditar, no veo cuál es el motivo por el que la SIGEN no puede auditar universidades públicas. Los gastos de un ente público pueden ser auditados por la SIGEN sin inconvenientes, no veo una imposibilidad jurídica".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Francos criticó: "No entiendo el argumento de la UBA, está entre el capricho o la intención de ocultar gastos. Si soy transparente abro a cualquier auditoría la posibilidad de ver los gastos. Hay gastos que se usan políticamente, está claro".

El jefe de Gabinete insistió: "Si fuera autoridad universitaria diría que no tengo anda que ocultar, controlar cómo se gastan los fondos públicos. Se trata de impedir que haya transparencia en los gastos".

Francos cuestionó: "¿Cuántas veces la Auditoría General de la Nación (AGN) auditó a las universidades? La AGN está integrada por la política, es un organismo enorme, que se agrandó de manera increíble, que no se dedicó a auditar como corresponde a las universidades nacionales, genera algunas dudas".