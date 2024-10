La reacción de Vaccari ante la consulta sobre el escándalo de los jugadores de Independiente: “Mucho teléfono, sean vivos”

El entrenador del Rojo defendió las sanciones a Tarzia y Pellegrino, pero también afirmó que “en su día libre pueden hacer lo que quieran”.

Independiente dejó escapar el triunfo en los minutos finales ante Godoy Cruz, empatando 1-1 en un partido marcado no solo por el resultado, sino también por las recientes polémicas que envuelven al plantel.

Tras el encuentro, el técnico Julio Vaccari habló sobre la sanción impuesta a Marco Pellegrino y Diego Tarzia, quienes fueron grabados en una fiesta en un yate con figuras del espectáculo: “Fueron sancionados porque pusieron en riesgo la salud institucional. Cuando eso pasa, hay que tomar medidas”, afirmó el entrenador, subrayando la importancia de proteger la imagen del club.

Vaccari también opinó sobre la conducta de los jugadores en su tiempo libre, señalando que, aunque tengan derecho a sus actividades personales, espera mayor discreción. “En su día libre pueden hacer lo que quieran. No lo comparto y no me gusta, pero son libres. Lo que pasa es que hay muchas redes sociales, mucho teléfono, sean vivos…”, advirtió el técnico, sugiriendo prudencia en la era de las redes.

Además, el partido estuvo marcado por los abucheos de la afición a Joaquín Laso, quien recientemente regresó al equipo tras un conflicto contractual. “Me pone triste, muy triste”, expresó Vaccari, reconociendo la profesionalidad de Laso, que, a pesar de los problemas contractuales, siempre se mantuvo comprometido en los entrenamientos.

El técnico fue contundente sobre el futuro del defensor: “Laso termina su contrato en diciembre y debería irse”, dando a entender que el ciclo del jugador en el club está cerca de concluir.

El empate y las tensiones internas dejan un sabor amargo en un Independiente que, además de afrontar desafíos deportivos, atraviesa un momento sensible en lo institucional. Vaccari tiene el reto de sostener el equilibrio en medio de un panorama complicado para el club de Avellaneda.