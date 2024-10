Con Acuña y el Pity Martínez, los convocados de River para buscar la épica ante Atlético Mineiro en la Copa Libertadores

El Millonario dio a conocer la lista de citados con la presencia del Huevo, más allá de no estar al 100% físicamente, y del héroe de Madrid, que reaparecería días atrás en Florencio Varela.

Tras el 3-0 sufrido en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores en Belo Horizonte, River Plate se prepara para la revancha en el Monumental, decidido a buscar una hazaña histórica que lo lleve a la gran final.

Con el aliento de su gente y un plantel fortalecido, Marcelo Gallardo anunció la lista de convocados, con la sorpresa de incluir a Marcos Acuña, quien se perdió el primer encuentro por una molestia muscular (tendinitis).

Acuña, que trabajó bajo cuidados especiales durante toda la semana, mostró mejoras en su recuperación e incluso realizó ejercicios en el campo en la última práctica. Sin embargo, Gallardo sabe que no está al 100%, por lo que su presencia en el once inicial dependerá de su evolución hasta último momento. De no estar disponible, Enzo Díaz mantendría su lugar en el lateral izquierdo, tras haber sido preservado en el empate sin goles ante Defensa y Justicia el último viernes.

Además, el regreso de Gonzalo "Pity" Martínez representa otra esperanza para River. Martínez, quien volvió a pisar el césped en el estadio Tito Tomaghello tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, también fue convocado para la revancha en el Monumental. Gallardo ya lo había citado para la ida, aunque quedó fuera del banco de suplentes, pero en esta oportunidad, su presencia podría ser clave para inspirar al equipo en busca de la gesta.

El partido se disputará este martes a las 21:30 en el Monumental, donde el Millonario intentará revertir la serie y alcanzar la final de la Copa Libertadores con el apoyo de su hinchada y un plantel dispuesto a dejarlo todo en el campo.