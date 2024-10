La palabra de L-Gante tras conocerse el fallo de la justicia: "Esto todavía no terminó y quiero probar mi inocencia"

La denuncia, iniciada por vecinos de General Rodríguez, provocó que el músico estuviera casi 100 días detenido.

El cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, afirmó que quiere "probar" su inocencia luego de que la Justicia lo absolviera del delito de privación ilegítima de la libertad, aunque lo condenó por amenazas a 3 años de prisión en suspenso, lo que permite que permanezca en libertad.

"Me tuve que enfocar mucho en Elián Valenzuela y dejar de lado a L-Gante, transmitiendo tranquilidad para mis seres queridos que me acompañan", expresó tras el veredicto en el juicio oral en los tribunales de Mercedes.

Además, agregó: "Esto todavía no terminó y quiero probar mi inocencia. Me he sentido traicionado y extorsionado. Soy un adulto, padre y tengo que ser un ejemplo".

"Aprendí que se puede confiar en la Justicia", aseguró, y afirmó también: "No tenía miedo de volver a la cárcel y me voy a poner a estudiar para terminar el secundario y estudiar derecho".

El fallo de la justicia en la causa contra L-Gante

La defensa de L-Gante logró su principal objetivo: que el juez desestimara la acusación de privación ilegal de la libertad al amigo de Valenzuela, Daniel Emanuel "Muelita" De Marco. Fue determinante que el fiscal no lo acusara por ese delito.

También fue absuelto por tenencia de drogas, ya que el juez consideró que la cantidad encontrada no superaba lo necesario para consumo personal.

La denuncia, presentada por vecinos de General Rodríguez, llevó a que Valenzuela estuviera detenido casi 100 días.

En la querella participaron los abogados Darío Gastón Torres, Rosa Passi y otros demandantes, quienes solicitaron ocho y tres años de prisión para el referente de la Cumbia 420.