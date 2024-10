Ricardo Quintela presentó una cautelar para poder competir en la interna del PJ

El recurso de apelación lleva las firmas de Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni, apoderados de la lista "Federales un grito de corazón" que encabeza el riojano. Crece la tensión en el peronismo.

Los apoderados de la lista que encabeza el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentaron una medida cautelar en la Justicia Federal con el objetivo de que se habilite su candidatura para competir en la interna del Partido Justicialista (PJ).



En medio del fuego cruzado entre el kirchnerismo, que postula a Cristina Kirchner para comandar al PJ, y el riojano, los laderos del norteño avanzaron con una presentación judicial, solicitando una medida cautelar.

Ricardo Quintela apeló a la Justicia Federal

El recurso de apelación lleva las firmas de Jorge Raúl Yoma, Daniel Hugo Lleramnos y Sandra Inés Vanni, apoderados de la lista "Federales un grito de corazón" y apunta contra la Resolución Nro. 6 de esa Junta, de fecha 24 de octubre de 2024 -notificación en la pagina web oficial- con la finalidad de su elevación al Juzgado Federal con competencia Electoral, conforme a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación exponemos.

Al respecto, el documento rechaza "la recusación planteada; y el recurso de reposición deducido por encontrarse lo decidido ajustado a derecho y no conceder la apelación subsidiaria. No suspender el curso de este proceso electoral, debiendo proseguir el mismo según su estado; Cuarto: No oficializar la lista “Federales, un grito de corazón” por no reunir los requisitos reglamentarios", entre otros.

En ese sentido, exige que se revoque la Resolución citada por ser manifiestamente violatoria de las disposiciones de la Cámara Electoral Nacional y afectar derechos y garantías constitucionales y políticas fundamentales, dejando reservado el Caso Federal (art. 14 de la ley 48 en virtud de la vulneración de las garantías constitucionales), dictándose durante la sustanciación del presente Medida Cautelar de no Innovar.



"Se deja pedida además, Instrucción Suplementaria a los fines de que puedan declarar como testigos de la presentación documental del 19 de noviembre de 2024 a la hora 23:51. Todo ello de conformidad con los fundamentos que a continuación se exponen", argumenta.