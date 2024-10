Con balance positivo, la provincia fue sede del segundo torneo "Santiago Cubea"

El evento se desarrolló en el Nodo Tecnológico y reunió a competidores de distintas provincias. Con organización independiente y el respaldo de Turismo, el evento consolidó a Santiago del Estero como un nuevo referente de este deporte.

Durante el pasado fin de semana, la provincia fue sede del segundo torneo "Santiago Cubea", un evento que reunió a competidores de diferentes puntos del país en el Nodo Tecnológico.

La competencia, que se desarrolló el sábado y domingo de 9 a 18 h, contó con la participación de aficionados y expertos de todas las edades en distintas categorías, incluyendo modalidades exigentes como la competencia a ciegas.

Los participantes, entre ellos ocho competidores de Tucumán, Córdoba y Salta, compartieron una jornada cargada de emoción y compañerismo.

“Lo disfruté muchísimo, más que el torneo anterior. Conocí a chicos nuevos que hacen muy buenos tiempos, algunos mejores que los míos”, expresó Máximo, uno de los competidores locales. Marco Lauxmann se destacó en la categoría 3x3 y fue coronado campeón del torneo, mientras que varios competidores santiagueños lograron sus primeros podios en el certamen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ángela, madre de dos de los cuberos, expresó su satisfacción: “Me reconforta saber que estamos creando y reuniendo una comunidad cubera que no existía en Santiago del Estero. Siempre algún papá o mamá se acerca a decirme ‘qué bueno lo que están haciendo’, y eso me da energía para seguir haciendo crecer la comunidad”.

La organización de Santiago Cubea se caracteriza por su independencia y el esfuerzo de las familias de los competidores, que gestionaron el evento en su totalidad. “Todos los gastos corren por cuenta nuestra: diplomas, medallas, seguros, impresiones, comida, bebida, banderas, timer, folletos, y mucho más”, destacó una de las organizadoras. Aun así, el evento contó con el respaldo del Gobierno de la Provincia con la promoción de la Subsecretaría de Turismo -que colaboró en la difusión previa mediante un stand en la Plaza Libertad y actividades en la Feria del Libro- y con el espacio cedido en el Nodo Tecnológico.

La competencia no solo atrajo a nuevos participantes, sino que también consolidó a la comunidad de aficionados al cubo Rubik en la región. “Fue muy lindo, la comunidad santiagueña creció y vinieron de otras provincias, de lugares que no conocía, y me hice amigo de ellos”, comentó Emilio, otro participante destacado. “Ver que mis amigos de aquí tienen sus tiempos oficiales y verlos mejorar fue muy emocionante”, agregó.

Con un balance positivo, los organizadores ya proyectan futuras competencias y encuentros informales que se irán anunciando en redes sociales. “Nos costó más este año sumar gente de otras provincias, debido a la situación económica y a que recientemente se realizó el campeonato Sudamericano en Buenos Aires”, explicaron. Sin embargo, el entusiasmo sigue en aumento y el próximo año esperan una mayor participación y una organización más robusta, para seguir promoviendo la pasión por el cubo Rubik en Santiago del Estero.

Los tiempos oficiales y resultados de todas las categorías están disponibles en la página de la World Cube Association (WCA), permitiendo que los competidores santiagueños compartan sus logros en un escenario internacional.