Pensó que llevaba la campera de cuero de su amiga, pero lo que agarró causó repercusión en las redes

Dos jóvenes se volvieron virales en TikTok al compartir una confusión que provocó risas entre los usuarios.

En una historia que parece sacada de una comedia, Priscila, conocida en TikTok como @pricorsssso, compartió el “pequeño” momento de distracción de su amiga. La escena divertida y memorable, que ya cuenta con casi 400 mil reproducciones y más de 58 mil “me gusta”, se volvió viral.

La historia comienza con un simple viaje en auto por medio de una aplicación de transporte. Priscila y su amiga nunca imaginaron el insólito giro que tomarían los acontecimientos. Es que esta última pensó que había agarrado la campera de cuero de la tiktoker, pero tuvo un descuido.

Al descender del vehículo y caminar por la calle, ambas se dieron cuenta de que lo que la amiga sostenía con confianza no era una campera sino la alfombra del auto.

El video, titulado con un breve pero divertido comentario que decía “Se tiraba al piso”, muestra cómo Priscila graba a su amiga en medio de un ataque de risa incontenible y con el celular en la mano en la calle.

La cómica situación hizo que la publicación llegara a miles de usuarios que no tardaron en reaccionar, comentar y compartir sus propias experiencias de confusiones embarazosas y divertidas. Algunos comentarios destacan la autenticidad del momento, algo que se ha vuelto difícil de encontrar en un mundo donde gran parte de los contenidos virales suelen estar planeados.

“Acá los que no salimos y amanecimos un domingo”, “Se tiraba al piso y miraba TikTok”, “No podía ni contar de la risa”, “Cuando se le pase la resaca no va a poder creer que se viralizó su video”, “Las amé, eterna juventud chicas, señorona de 54 soy” y “Yo cuando me súper tiento también me tiro al piso y me río. Es como si se me fueran las fuerzas de la risa”, son algunos de los mensajes.