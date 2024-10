Coty Romero renunció en vivo al Cantando 2024: "Siento que no quiero estar ahora acá"

Después de la fuerte pelea que tuvo con Gladys La Bomba Tucumana, la exparticipante de Gran Hermano se bajó del certamen.

Coty Romero es una de las nuevas personalidades de la farándula argentina. La ex Gran Hermano tuvo una polémica participación en el reality que conduce Santiago del Moro como así también en el Bailando.

Ahora, la mediática se sumó al Cantando 2024, pero las presiones y los conflictos dentro de la competencia la llevaron a tomar la decisión de renunciar en vivo este martes. “En el momento en el que estoy en mi vida decido bajarme del Cantando”, comenzó dicienco la joven desde el streaming.

Karina Mazzocco, actual conductora del ciclo (en reemplazo de Florencia Peña), quiso saber si la decisión de dejar el reality está relacionado a la pelea que mantuvo en la noche del lunes con Gladys “La Bomba” Tucumana (que también renunció) y Coty fue contundente: “Todos nos estamos haciendo los locos con un tema (como la violencia de género) donde el mejor lugar para tratarlo cuando no lo hace la justicia es la televisión y buscar condena social”.

Vale aclarar que la exhermanita fue denunciada por Romina Uhrig quien aseguró que la novia de Nacho Castañares ejerció violencia física contra El Conejo Quiroga, su expareja. “No va por ese lado la renuncia”, remarcó la polémica participante asegurando que hay otros motivos por los que tomó la decisión.

“Estoy agradecida a la producción. Siento que no quiero estar ahora acá. Además, tengo un viaje en diciembre por lo que no voy a estar y me tenía que bajar”, confirmó la correntina que tampoco seguirá en el streaming.

El jurado bancó la postura de la joven aunque Marcelo Polino le pidió que recapacitara antes de dejar la competencia. “Estaría bueno que recapacites. Sos joven y podrías predicar con el ejemplo, desde la pista y ayudar a otra gente”, dijo el jurado del certamen.

En tanto que Nacha Guevara prefirió que Coty renuncie. “Se debe ir. Es una joven muy frágil. Ha tenido muchos inconvenientes y no es aconsejable estar en este medio con tantas presiones”, sumó la artista.