Javier Milei cayó en un espejismo: la baja del riesgo país le hace creer que es el nuevo Superman

El Presidente se siente como un fenómeno internacional. Incluso, pensó que los creadores de una serie de Superman se inspiraron en él.

Por Carlos Pagni

Para TN

En las imágenes del barroco, se reflexionaba sobre el paso del tiempo, sobre las subidas y bajadas de la suerte en la vida de la gente y en los países, junto a una frase en latín que decía: Sic transit gloria mundi (”Así transcurre la gloria en el mundo”).

¿Por qué digo esto? Porque a los gobiernos les pasa lo mismo. Muchos gobiernos suelen tener un pico de bienestar, de éxito, donde todo parece sonreír, donde todo va bien. Eso muchas veces dura mucho tiempo. A veces dura cuatro, ocho años, más inclusive. Y otras veces es muy breve. Le pasó a Alfonsín cuando ganó el plebiscito por el Canal de Beagle y después ganó en las elecciones del 85. Él pensaba fundar un tercer movimiento histórico, el radicalismo, el peronismo.

Le pasó a Menem cuando ganó las elecciones de la capital con un riojano, Hermán González, y después reformó la Constitución y se dio a sí mismo la reelección. Le pasó -parece mentira- a Alberto Fernández, con 80% de popularidad, en medio del encierro de la pandemia. Después, todo eso se dio vuelta con aquella fiesta de Olivos.

Javier Milei está atravesando por ese momento. Baja el riesgo país, que ya está más o menos en 900 puntos, después de haber tocado los 2000. Esta es una situación que es el costo del dinero para la Argentina, el costo del crédito, cómo la miran los mercados.

Estamos como antes de que se fuese Macri, antes de que llegara Alberto Fernández con Cristina Kirchner. El dólar está quieto, la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo se achica. Hay oferta de dólares porque la venta de oleaginosas en el exterior está muy bien. El índice de confianza del Gobierno que elabora la Universidad Di Tella mejoró 12 puntos desde septiembre a octubre. Euforia en el Gobierno. Les dice Milei a los demás colaboradores, “de ahora en adelante, solo buenas noticias vamos a tener”.

En medio de este clima de gran excitación, de una visión optimista, donde el sol no se pone, con la oposición cada una en su interna, sin liderazgos, puede haber momentos hasta de confusión o de espejismos, y Milei entró en uno de ellos.

Aparece un tuit de un crítico de cómics, de series y de programas populares en el New York Times, Tom Taylor, que les dice a dos protagonistas, dos productores de una serie: “Miren lo que está tuiteando el presidente de la Argentina”. Les dice esto a Jason Aaron y a Rafa Sandoval. Son los que hicieron la serie Superman Absolute. ¿De qué está hablando? De que Milei vio el poster, la imagen de esa serie, vio que Superman tenía algún rasgo parecido a él y dice, “están hablando de mí. No soy un fenómeno barrial -algo que a él le preocupa mucho que se diga eso- soy un fenómeno internacional. Y este Superman de la serie que está saliendo ahora y que va a dar la vuelta al mundo soy yo. La industria de las series, la industria del cómic, de la historieta, me descubre a mí como un superhéroe”.

Le contesta en ese hilo de tuits, Rafa Sandoval, que es el productor de este cómic, de esta serie, tapándose la cara como diciendo, “¿cómo puede ser este error?” Bueno, un espejismo lo puede tener cualquiera. Pero probablemente este pequeño episodio va a quedar en la historia como el signo de un momento de euforia, de un momento de alucinación por éxito, habrá que ver si tiene fundamentos o no, el pico alto, el clímax de esa frase en latín del barroco, Sic transit gloria mundi.