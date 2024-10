El nuevo capítulo que resuelve un gran misterio de Los Simpson: porqué nunca echaron a Homero

Como inspector de seguridad en el sector 7G, Homero ha protagonizado múltiples contratiempos y se ha metido en demasiados líos. La gran intriga de los fans quedó resuelta.

El más reciente capítulo de 'Los Simpson', estrenado el pasado domingo, dio respuesta a una pregunta que intriga a muchos fanáticos desde hace largo tiempo: ¿cómo ha logrado Homero conservar su empleo en la planta de energía nuclear, a pesar de ser tan descuidado e irresponsable?

De acuerdo con el episodio 4 de la temporada 36, titulado 'Shoddy Heat', Homero no ha sido despedido a lo largo de más de 35 años gracias a su padre, Abraham Simpson, recoge el portal Comic Book Resources.

*HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la década de 1980, cuando Homero era un niño, 'Abe' trabajada como detective privado con un socio llamado Billy O'Donnell, quien luego de investigar un caso relacionado con Burns desapareció en circunstancias muy sospechosas. Abraham sospechaba del magnate y finalmente decide encararlo.

Te recomendamos: Los Simpsons lo hicieron de nuevo: Cypress Hill tocó con la Orquesta Sinfónica de Londres

Como Burns no estaba dispuesto a hablar, le pide olvidarse del caso y cerrar la investigación a cambio de darle trabajo a Homero cuando sea adulto. El otro le promete que, pase lo que pase, no importa qué tan malo sea, nunca lo despedirá. Durante el episodio, Homero se entera del acuerdo y, en lugar de enojarse, le agradece a su padre, porque no han sido pocos los contratiempos y líos en que se ha metido y, tras todo ese tiempo, y gracias a la vieja promesa, sigue con empleo.