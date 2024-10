La contundente frase de Gallardo tras la eliminación de River: “Estamos en deuda con los hinchas”

En conferencia de prensa, el director técnico del Millonario consideró que “Mineiro no fue superior en el juego, pero golpeó en los momentos justos en la ida”.

River Plate se despidió de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 ante Atlético Mineiro en el Monumental, y con el resultado global de 3-0 en favor de los brasileños, el equipo de Marcelo Gallardo perdió la oportunidad de llegar a la final. En conferencia de prensa, el "Muñeco" reconoció que el equipo está en deuda con sus seguidores y agradeció el enorme apoyo brindado en el estadio.

“Allá nos pegaron en los momentos justos, no pudimos reaccionar, y hoy, aunque hicimos el mérito para intentar resolverlo de local, con nuestra gente, no pudimos conectar. Sin goles es imposible ganar, no los hicimos en ninguno de los dos partidos y eso es un punto clave”, comentó Gallardo. El entrenador enfatizó la dificultad de ganar sin lograr el gol necesario, señalando que, aunque intentaron desde todos los ángulos y con diferentes estrategias, faltó la conexión final.

Al hacer un análisis de la serie completa, Gallardo reflexionó: “Mineiro no fue superior en el juego, pero golpeó en los momentos justos en la ida, y eso fue determinante. Aquí, con nuestra gente, hicimos el mérito, pero sin goles es imposible avanzar”. Para el DT, la falta de definición en ambos encuentros fue el factor determinante que frustró las aspiraciones del equipo.

Gallardo: “La prioridad es la clasificación”

El técnico de River también expresó la importancia de enfocarse ahora en los próximos desafíos, en particular en la clasificación para la próxima Libertadores. Con 24 puntos en juego en el campeonato local, Gallardo afirmó: “Después del golpe, la prioridad es la clasificación. Intentaremos recuperar la constancia y abrir el arco nuevamente”.

Finalmente, Gallardo reconoció el aliento incondicional de los hinchas, quienes apoyaron al equipo a pesar de la adversidad: “El sentimiento y la pasión que demostró el hincha, con un resultado adverso y con un equipo que no viene jugando bien, fue impresionante. Dio la cara, alentó todo el partido y dio un recibimiento que nunca había visto. Sentimos que estamos en deuda, pero esa responsabilidad la asumimos plenamente”.