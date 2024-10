Biró y Moyano hacen negocio con el paro: también lo hace Milei, pero solo por ahora

En el conflicto, tanto los duros del gremialismo como del Gobierno se fortalecen. Pero solo en lo inmediato: la “victoria total” que ambos persiguen es a la larga inviable. Hacen falta soluciones para los problemas de Aerolíneas, los trenes y el transporte en general.

Por Marcos Novaro

En el gremio de pilotos están felices, porque su jefe logró convertir el conflicto que los enfrentaba con el gobierno, por el déficit, los malos manejos y la eventual privatización de Aerolíneas Argentinas, en una batalla más amplia entre todos (o casi todos) los decisivos gremios del transporte y las autoridades, que supuestamente quieren acabar con los derechos no de algunos gremialistas abusivos, sino de todos los trabajadores, y de paso rifar la soberanía y vender no solo una empresa deficitaria sino la Patria misma.

También las autoridades festejan. Porque tener de enemigos declarados no sólo a Pablo Biró sino a su tocayo Moyano, juntos y abrazados, es mejor negocio aún que tener enfrente a Cristina y Kicillof sacándose chispas.

Además, se sienten fortalecidas por las buenas noticias económicas y la recuperación que ellas alimentan en las encuestas. Así que no creen tener por qué rehuir la pelea: “No te dejan trabajar”, “protegen sus privilegios”, proclaman a diestra y siniestra, buscando poner a los trabajadores de su lado, y puede que en alguna medida lo consigan.

¿Qué puede suceder de acá a un tiempo si el conflicto se estira sin soluciones a la vista?

¿Seguirá siendo políticamente tan redituable para ambos bandos como lo es hoy?, ¿no va a terminar cansándose la gente del llano, la que paga las consecuencias de los paros recurrentes, si el gobierno no demuestra la habilidad necesaria para llegar a alguna solución?, ¿no terminará desgastándose el frente gremial combativo, si no consigue resultados con sus reclamos, y en cambio los que no se pliegan a sus medidas, como está ya explorando la UTA, el gremio de choferes de colectivos, sí los obtienen?

En principio, desde ambos frentes en pugna parecen estar actuando con una sola idea en mente: aplastar al adversario. Pero lo más probable es que los dos fallen en ese propósito: victoria total no habrá para ninguno, porque tienen medios suficientes para sobrevivir a la confrontación, incluso en caso de una eventual derrota, y lo más probable es que se imponga el que se muestre más flexible y capaz de atender al menos parte de los reclamos del otro.

El gremialismo del transporte cree que no necesita hacer nada de esto y le conviene endurecerse lo más posible porque está convencido de que el gobierno de Milei no va a durar: es un accidente o un error que no puede sino fracasar, y va a ser corregido más temprano que tarde por los mismos ciudadanos que lo votaron. Así que de lo que se trata es de aguantar hasta que desemboque solito en su inescapable fracaso, o mejor, ayudar un poco para que ese desenlace se adelante. No son los únicos que piensan así: la misma idea expuso hace unos días Axel Kicillof en el acto de Berisso, y lo dicen con todas las letras cada vez que pueden los publicistas más entusiastas del kirchnerismo.

Pero puede que les convenga prepararse para convivir con este experimento por un buen tiempo. O al menos contemplar la posibilidad de que su hipótesis de máxima fracase, el proyecto libertario se fortalezca y avance, y ellos tengan que recurrir a un plan B. ¿Mientras tanto qué van a hacer si el esperado derrumbe se demora, seguirán lanzando paros y marchas cada dos por tres aunque queden cada vez más aislados incluso en el frente gremial?

También el gobierno apuesta a una victoria total, quebrar la resistencia del gremialismo opositor, aislándolo del resto de sus pares y de sus bases, al ofrecerles a aquellos y estas salidas conciliadoras más ventajosas para sus intereses que compartir la derrota. Pero aunque algo ha logrado en este sentido, por caso, frenando un tercer paro general a cambio de frenar el proyecto de reforma sindical que estaba en discusión en el Congreso, tampoco es que consiguió avanzar mucho en el asunto que disparó toda esta batahola: la privatización de Aerolíneas sigue verde, porque la verdad es que ningún operador del sector quiere la empresa ni regalada, esto va a seguir siendo así mientras parte de sus gremios estén en pie de guerra, y la alternativa de entregársela a los empleados puede llevar años, y requerirá no uno sino muchos rounds de reformas internas, intervenciones judiciales y parlamentarias, negociaciones con distintos gremios y categorías de empleados, etc. Algo para lo que las autoridades no están preparadas ni parecen estar preparándose.

La confrontación es la respuesta privilegiada por actores que viven de la polarización y carecen de mayores incentivos, y a veces también de la imaginación, para explorar estrategias más complejas. Moyano y Biró son de estos últimos, siempre han ganado utilizando su capacidad de daño. El gobierno libertario en ocasiones actúa de igual manera. Pero ha dado muestras de poder hacer otra cosa cuando la situación se lo exige. El problema es que, por ahora al menos, en este tema del transporte no se ha visto en esa necesidad. Un creciente malhumor social tal vez cambie pronto esta situación.