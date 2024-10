Jessica Alba se une a un reparto de estrellas para la biopic de los hermanos Maserati

La nominada al Globo de Oro Jessica Alba es la última incorporación al reparto de la biopic Maserati: The Brothers, que explora la historia de los hermanos detrás de la icónica marca de autos italiana.

Alba compartirá escenas con Anthony Hopkins, Michele Morrone y Andy Garcia en esta película, en la que interpretará al personaje "clave" de Sandra. Garcia dará vida al Sr. Rossini, mientras que Morrone interpretará al hermano Alfieri Maserati, y Hopkins encarnará a un financiero italiano que apoya económicamente a la familia.

La producción estará a cargo del italiano Andrea Iervolino, a través de su nueva empresa de cine y televisión, The Andrea Iervolino Company. La dirección corre por cuenta del ganador del Óscar Bobby Moresco, y el rodaje está previsto para comenzar a fines del próximo mes en Italia.

Maserati fue fundada en 1914 en un taller de la ciudad de Bolonia, en el centro de Italia, por tres hermanos: Alfieri, Ettore y Ernesto. Desde sus inicios, la empresa –hoy conocida por sus autos de lujo– estuvo ligada al mundo de las carreras automovilísticas. El primer vehículo de Gran Premio de Maserati es el mismo que Alfieri Maserati conducía en la carrera de la Copa de Messina de 1927, en la que sufrió un accidente casi fatal. Alfieri falleció algunos años después, a los 44 años, debido a las secuelas de aquel accidente. En 1937, los hermanos vendieron una participación mayoritaria de la compañía, que actualmente es propiedad de Fiat.

La compañía anterior de Iervolino, ILBE Group –de la cual era socio junto a Monika Bacardi– produjo el biopic Lamborghini: The Man Behind the Legend, también dirigida por Bobby Moresco, y participó en la producción de Ferrari de Michael Mann, protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz.

Alba, conocida por Sin City y Fantastic Four, protagonizó recientemente el thriller de Netflix Trigger Warning y continúa liderando la serie de telerrealidad original de Roku Honest Renovations.

El productor Andrea Iervolino comentó sobre la incorporación de Alba: “Jessica Alba es una artista de notable versatilidad y presencia en pantalla. Su capacidad para aportar autenticidad a cada papel añade una calidad única a Maserati: The Brothers. Estamos seguros de que su participación enriquecerá esta historia de pasión, desafíos e innovación italiana.”

