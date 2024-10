En una reciente entrevista con Radio Panorama, el analista político Marcos Novaro se refirió a la abrupta salida de la canciller Diana Mondino del gobierno de Javier Milei.

En una reciente entrevista con Radio Panorama, el analista político Marcos Novaro se refirió a la abrupta salida de la canciller Diana Mondino del gobierno de Javier Milei. La decisión, que se hizo pública este miércoles, se produjo tras un controvertido voto de Argentina en la ONU en contra del embargo de EE.UU. a Cuba, lo que desató tensiones entre la Casa Rosada y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Novaro argumentó que "el voto de Mondino no podía influir de ninguna manera, pero Milei necesitaba una excusa para echarla". Afirmó que la diplomacia ideológica del actual gobierno es "un cuento" que, en su opinión, no beneficia al país y solo favorece los intereses del presidente.

El analista también destacó las implicancias de la decisión, señalando que "quedó mal el país porque Milei desautorizó ese voto inmediatamente". Se preguntó si el presidente estaba realmente al tanto del posicionamiento de su canciller, enfatizando que "Argentina siempre votó así" en el pasado, lo que podía sostenerse con un argumento liberal.

Por último, Novaro lamentó el desenlace de la situación: "Si Mondino no vio esto venir, no estaba al tanto de que buscaban librarse de ella. Fue un final penoso, no le agradecieron por nada de lo que hizo".