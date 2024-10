La advertencia de Colapinto a Williams en medio de los rumores que lo vinculan con Red Bull

El piloto argentino se refirió a su continuidad en la Fórmula 1 para la próxima temporada con un mensaje contundente.

El piloto argentino Franco Colapinto participó este jueves de una conferencia de prensa organizada por la FIA, donde abordó su futuro en la Fórmula 1 para la temporada 2025.

Consultado sobre la posibilidad de continuar con Williams, Colapinto dejó claro su deseo de avanzar en la categoría: "Si Williams no puede darme un asiento, lo normal sería que me dejaran ir a otro lado". Esta declaración llega en un momento de gran expectativa, ya que se rumorea que Red Bull habría presentado una oferta de 20 millones de dólares para que ocupe el asiento de Checo Pérez, cuyo futuro en la escudería sigue siendo incierto.

A pesar de la incertidumbre, el piloto de Pilar reconoció su compromiso con Williams y enfatizó que no tiene presión: "Espero que suceda en 2026 o 2027 si no es el próximo año. Pienso que no voy a correr en Fórmula 1 el año que viene, y esa sigue siendo mi primera opinión". Colapinto, quien ha sumado cinco puntos en cinco carreras desde que reemplazó a Logan Sargeant, aseguró: "Estoy tratando de disfrutar la oportunidad que tengo, que es mi sueño desde pequeño".

El esfuerzo de un piloto sudamericano

Durante la conferencia, Colapinto también compartió los desafíos de su carrera, recordando los momentos difíciles de su adolescencia en Europa: "Tenía 14 años, vivía solo y después de un fin de semana complicado necesitaba un abrazo".

El piloto argentino contrastó la realidad de un corredor sudamericano, que suele vivir lejos de su familia, con la de los pilotos europeos: "Cuando eres europeo, tomás un avión de una hora y estás con tu familia esa noche".