La graciosa historia de cómo Natalie Pérez conoció a Franco Colapinto: “pensaba que era un DJ”

La artista conoció al piloto de Fórmula 1 en Madrid, antes de que el joven tuviese la popularidad con la que cuenta hoy.

En septiembre, Natalie Pérez viajó a España y regresó a Buenos Aires con una desopilante anécdota.

La actriz y cantante se reunió con las argentinas Cande Tinelli y Majo Martino en Madrid y confundió al piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto con un DJ.

En nota con Cris Vanadía en FEATHOUSE, la artista dio detalles de su equivocación y de la foto con Colapinto que se hizo viral.

Desde hace semanas que Franco Colapinto trascendió el mundo del automovilismo y alcanzó, entre otras, la esfera del espectáculo. A semanas de haber robado los corazones de las famosas argentinas y codearse con varias de ellas en Madrid, y con su gran desempeño en los grandes premios, el corredor de Fórmula 1 continúa dando que hablar. En esta oportunidad, luego de los dichos de Natalie Pérez, una de las protagonistas de aquella noche, quien reveló una desopilante confusión.

Durante su charla con Cris Vanadía, Natalie recordó entre risas cómo comenzó el inesperado encuentro con el muchacho. “Me escribe una de las chicas, que es amiga mía, y me dice: ‘Venite que estamos en un restaurante que abajo se arma un boliche y está Colapinto’. Y yo le respondo: ‘¿Ay, es un DJ? ¿Está bueno?’”, relató la cantante, evidenciando su desconocimiento sobre el joven piloto argentino.

Una vez en el restaurante, Natalie rememoró cómo fue encontrarse con Colapinto, a quien naturalmente veía por primera vez en su vida. “Bueno, después llegamos ahí, intercambié cuatro palabras con él, es lo más”, aseguró, con un tono jocoso, ante su confusión previa. Según explicó, por aquel entonces aún no conocía la notoriedad que Franco estaba comenzando a hacerse un lugar en el automovilismo. “Yo me fui a España el primero de septiembre y creo que él todavía no era conocido”, dijo Pérez, sorprendida por la rapidez con la que el piloto se volvió “un ídolo nacional”, como apuntó Vanadía.

Como corolario de aquella anécdota, Natalie comentó cuál fue la reacción de su familia tras comentarles que conoció a Franco. “El Día de la Madre, estaba con toda mi familia mirando la carrera y me dicen: ‘Estamos viendo a tu novio’”, expresó, entre risas, por las ocurrencias de sus seres queridos. “¿Te ves con él?”, preguntó el conductor, y la respuesta de la artista siguió el tono desopilante de la conversación: “¡Tiene 15 años! Me van a denunciar, bol...”.