En medio de los rumores sobre el futuro de Colapinto, el jefe de Red Bull visitó el box de Williams

Horner estuvo en las instalaciones del equipo inglés, mientras que habla del pase del argentino a la escudería austríaca.

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, sorprendió al visitar las instalaciones de Williams Racing, en medio de crecientes rumores sobre la posible llegada de Franco Colapinto como piloto para la temporada 2025.

Durante su breve encuentro, que duró aproximadamente 15 minutos, Horner fue visto dialogando con miembros del equipo y salió con una sonrisa, lo que alimentó aún más las especulaciones. Según el periodista Joe Saward, “sí, lo de Red Bull con Colapinto y Williams va para adelante. Ahora discuten de dinero”.

La incertidumbre sobre el futuro de Colapinto se intensificó tras sus declaraciones recientes, donde expresó que si Williams no puede ofrecerle un asiento para el próximo año, lo más lógico sería buscar una mejor oportunidad en otro equipo.

"Quizás no soy yo a quien deban preguntarle esas cosas. Si Williams no puede ofrecerme un asiento el año próximo, lo normal es que me deje ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro", comentó el piloto argentino.

La visita de Horner se produjo minutos antes del primer ensayo del Gran Premio de San Pablo, lo que añadió un toque de intriga a la situación. La salida del director de Red Bull desde el hospitality de Williams, justo antes de que Colapinto se dirigiera a boxes, fue inesperada y avivó las teorías sobre una negociación en curso.

Se espera que la carrera de Las Vegas, programada para el 17 de noviembre, sea clave para definir el futuro del piloto argentino, quien actualmente ocupa el rol de piloto reserva en Williams, pero su deseo es estar en pista. Con el tiempo en contra, las piezas del rompecabezas parecen ir encajando, dejando a todos expectantes ante un posible cambio en la grilla de pilotos para 2025.