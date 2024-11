Viralizan el increíble sacrificio de amor que Valentina Cervantes hizo por Enzo Fernández

La separación del momento sigue dando que hablar en las redes sociales, donde varios usuarios increparon al futbolista y le dijeron de todo.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández se separaron después de seis años de relación y dos hijos en común. La decisión fue tomada por el jugador, que le manifestó el deseo de regresar a la soltería para disfrutar de una etapa que siente que se salteó. La noticia indignó a varios usuarios en las redes sociales, que lo increparon vía Instagram para recordarle el increíble sacrificio de amor que ella hizo por él cuando ni siquiera había debutado en primera división.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Fue la mismísima influencer quien, meses atrás en Perros de la calle, sacó a la luz una historia sobre los comienzos del romance. Indicó que el representante de él les alquilaba un departamento en Villa Urquiza y que ella trabajaba en un call center para sostener el hogar, ya que el deportista no tenía sueldo por no ser profesional. También ventiló que a su hija le compraban ropa usada por Facebook.

Al descubrir la ruptura, los seguidores de Valentina se dirigieron al perfil del ex River para recordarle que ella lo bancó “cuando no era nadie”. “Sos un desagradecido”, “A los tipos no hay que darles nada porque te pagan así”, “Croto”, “No se deja a la mujer del proceso”, fueron tan solo algunos de los mensajes que le dejaron. Harto de los comentarios malintencionados, decidió limitarlos y hasta el momento no emitió palabra sobre el final del noviazgo.