Colapinto y el aliento del público argentino en Brasil: "Es increíble el ruido que están haciendo"

El piloto de Williams se deshizo en elogios para el apoyo que recibió en Interlagos durante el inicio del Gran Premio de São Paulo de la Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto hizo su estreno en el legendario Autódromo Juan Carlos Pace, más conocido como Interlagos, en el Gran Premio de São Paulo de la Fórmula 1.

En la clasificación para la carrera Sprint, el pilarense logró avanzar hasta la Q2, asegurando el 14° lugar en la parrilla de salida. Tras una actuación que no cumplió completamente sus expectativas, Colapinto reflexionó sobre su rendimiento y no escatimó en elogios para el incesante aliento de los fanáticos argentinos que viajaron a Brasil para apoyarlo.

Colapinto, una de las jóvenes promesas que ha despertado el interés de Red Bull, fue autocrítico sobre su desempeño, lamentando no haber podido sacar el máximo potencial de su Williams. "En la Q1 había mucho tráfico, los neumáticos estaban muy fríos al principio de la vuelta. En la Q2 no tuve una vuelta limpia, no pude hacer una buena vuelta. Simplemente estuvo lento. Es una lástima porque teníamos potencial para estar cerca y quizás hasta pasar, pero no pude hacer una buena vuelta", explicó el piloto, resaltando la importancia de optimizar cada detalle en un circuito tan desafiante como Interlagos.

A pesar de no haber alcanzado la Q3 como su compañero Alex Albon, Colapinto se mostró optimista y destacó el fervor del público argentino. "Es lindo ver todo este apoyo que tengo, vamos a ver qué podemos hacer mañana. El fin de semana recién empieza y todavía queda mucho por jugarse", comentó, visiblemente emocionado por el respaldo de sus compatriotas en el evento más cercano a Argentina de todo el calendario.

El joven piloto se dirigió a sus fanáticos en español, agradeciendo por el aliento constante. "Gracias a todos por venir, es un placer ver a tantos argentinos acá en Brasil alentándome. Es increíble el ruido que están haciendo acá en la carrera, así que feliz por tener tanto apoyo y gracias por venir", concluyó, dejando claro el impacto que tiene el aliento de su país mientras continúa su prometedora temporada en la Fórmula 1.