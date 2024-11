Gallardo explicó por qué sacó a Borja, habló de Quintero y elogió a los hinchas de River: "No nos dejaron a gamba"

Tras la victoria por 3-1 sobre Banfield, el Muñeco comentó que la salida del Colibrí se debió a una decisión táctica y dejó la puerta abierta a un hipotético tercer ciclo del colombiano que juega en Racing.

Luego del sanador triunfo por 3-1 sobre Banfield en el estadio Monumental, Marcelo Gallardo, entrenador de River, rompió el silencio días después de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Atlético Mineiro y habló de todos los temas: explicó la razón de la suplencia de Miguel Ángel Borja, elogió el presente de Juan Fernando Quintero en Racing y le dedicó un fuerte mensaje de cariño a los hinchas.

Si bien no tenía ninguna lesión aparente, la salida del Colibrí del once titular llamó la atención en la previa del duelo con el Taladro porque suele ser uno de los habituales titulares en el equipo. De todas formas, su bajo rendimiento y su sequía goleadora, que logró quebrar este sábado al anotar el tercer gol del partido, lo colocaron en el centro de la crítica de la hinchada, que le dedicó algunos silbidos cuando lo mencionó la voz del estadio.

Respecto de su ausencia en la formación, el Muñeco comentó: "Fue una decisión como las que a veces hay que tomar. Más allá de ser un goleador y uno de los futbolistas más importantes, necesitaba buscar otras alternativas para mejorar el funcionamiento. A él le hizo bien salir del centro de atención. A un jugador como él, cuando no está con el gol, le hace bien a veces. Tuvo pocos minutos en la cancha y metió un gol. El fútbol es así y tiene estas cosas. Hay que tener momentos de serenidad para tomar decisiones y que los jugadores lo asimilen. No fue un castigo, había que cambiar la dinámica".

A su vez, detalló los motivos por los que decidió incluir a Rodrigo Villagra en el mediocampo en lugar de Matías Kranevitter, quien había ido de arranque en la vuelta de la semifinal ante el Galo en Núñez. "Tiene que ver con rendimientos y estados emocionales. En algunos casos sí, pero no es que estoy todo el tiempo en la búsqueda. Son los rendimientos los que van marcando si están para quedarse o para salir. Hay algunos en los que confío que tienen la capacidad de mostrar su mejor versión y otros, no. Para eso están los entrenadores. Si un jugador toma la posta, yo no lo puedo sacar. En cada año, cuando inicio la pretemporada, siempre digo que nadie tiene la camiseta comprada. El que esté mejor y le aporte al funcionamiento del equipo, va a jugar. Y seguirá siendo así", soltó.

"Más allá de la necesidad de la victoria, teníamos la necesidad de hacerlo en un partido que significaba mucho tras la eliminación. Teníamos que dar vuelta la página y jugar mejor. Ese era el objetivo. Hubo modificaciones que fueron buenas para el juego nuestro, algunas cosas que se vieron en el primer tiempo sobre todo, hasta el gol de Solari que nos dio cierto respiro. La mochila es más pesada cuando no hacés goles. En el segundo iniciamos bien con un gran gol de Pablo con pase de Claudio. Después, el partido entró en un bache, hubo confusión con el VAR y se desdibujó hasta el final", declaró sobre la urgencia del Millonario de sumar de a tres yvolver a ubicarse en puestos de Copa Libertadores 2025 en la tabla anual de la Liga Profesional.

La revelación de Gallardo sobre su relación con Quintero y la incógnita de un tercer ciclo en River

Por otra parte, el director técnico de la Banda se refirió al presente de Juan Fernando Quintero, que viene de convertir un doblete para darle el pase a la final de la Copa Sudamericana a Racing. "Mi relación con Juanfer es conocida, tenemos un cariño y respeto mutuo. Él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido. Lo quiero y es un futbolista que me despierta emoción observar. Es el tipo de jugadores a mí me gusta, por más que esté vistiendo otra camiseta. Es parte de la familia riverplatense. Nunca se sabe lo que puede pasar", aclaró.

Si bien el mediocampista, autor del segundo gol de River en la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca, había confesado que su hija le decía"abuelo" al Muñeco, el entrenador le bajó un poco el tono a la anécdota. "Personalmente, no me lo ha dicho. Debe ser entre ellos, pero no me dice abuelo a mí, ja. Yo no tuve ese cruce con ella. Le hubiese dicho 'abuelo no, tío quizás', ja", expresó, y generó la risa de la sala de prensa.

Gallardo, de la ausencia de Pezzella a las ganas de Pity Martínez tras su vuelta

Volviendo a la actualidad futbolística, Gallardo explicó que la baja de Germán Pezzella estuvo relacionada con una sobrecarga en el gemelo izquierdo y también enfatizó en el nivel que mostró Gonzalo Martínez pese a haber estado 10 meses inactivo por una dura lesión ligamentaria. "Hace un año que no juega, te imaginás las ganas que tiene... Es un proceso muy largo, es normal que tenga deseos de estar. Cuando te toca, lo querés aprovechar y expresar tu sensación de la mejor manera posible. Eso le pasa al Pity hoy, aparte de su personalidad y desparpajo. La gente lo quiere mucho. Para mí es un jugador que puede contagiar. Juega bien, la pide siempre, erra y sigue intentando... eso siempre me gustó. Él se va ganando los minutos a medida que se siente mejor. Tiene que seguir sumando de a poco", desglosó.

Gallardo mostró gratitud hacia los hinchas y no se bajó de la pelea por la Liga Profesional

Después del impactante banderazo del lunes en el playón del club y el histórico recibimiento en la previa del empate sin goles ante Atlético Mineiro, que lo eliminó de la Copa Libertadores, Gallardo se rindió ante el respaldo que demostró la hinchada del Millonario en la pasada semana. "La gente se ha portado de una manera maravillosa, desde el lunes hasta hoy. Los que no nos dejaron a gamba fueron ellos (por la frase que había expresado antes tras la derrota por 3-0 en la ida). Hay que reconocerlo. Yo los tengo que valorar, reconocer y homenajear. Nos pegaron un golpe duro y la gente acompañó. Masivamente no hubo resistencia, han estado presentes en las buenas y en las malas. Hay que reconocerlo de pie", sostuvo.

Por último, a sabiendas de que se colocó a nueve unidades del Fortín con 21 por jugarse, el Muñeco no bajó la guardia y afirmó que intentarán mantenerse en la lucha hasta el último suspiro: "Tenemos que enfocarnos en la cantidad de puntos que hay en juego. Después, habrá que ver cuáles van a ser las diversas posibilidades pensando en el año que viene. Pero no podemos dejar de enfocarnos en estos partidos. Si nosotros empezamos a sumar victorias en un campeonato argentino donde nada está resuelto y los de arriba perdieron puntos, hay que jugarlo hasta el final".