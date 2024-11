Elecciones en Estados Unidos: cómo podría impactar el resultado en la Argentina

Según especialistas, una victoria de Donald Trump beneficiaría a Javier Milei por afinidad ideológica y facilitaría negociaciones, aunque el FMI mantendría su postura actual independientemente del ganador.

Este martes 5 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en las que competirán Donald Trump (Partido Republicano) y Kamala Harris (Partido Demócrata).

Desde hace al menos 30 años, Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de la Argentina: desde 2013 y hasta la actualidad, el país ocupó siempre uno de los primeros 5 puestos en el ranking de exportaciones.

Además, es uno de los destinos preferidos del presidente Javier Milei en sus viajes internacionales: 6 de sus 14 viajes al exterior en lo que lleva de gestión fueron a ese país. Allí se reunió con Trump en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), y también con magnates de empresas tecnológicas como Elon Musk y los dueños de Amazon y OpenAI, entre otras.

Para entender cuál sería el impacto a nivel político y económico, la página web Chequeado.com consultó a especialistas sobre un eventual triunfo de uno u de otro candidato.

Victoria Murillo, profesora de Ciencia Política y directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, explicó: “Si Trump gana, tendrá una relación más amigable con Milei y será más favorable al financiamiento, pero probablemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) no necesite la victoria de Trump para refinanciar a la Argentina. Más importante es que empujaría la ola de populismo de derecha mundial de la que Milei es parte”.

Por su parte, Fabián Calle, politólogo, especialista en relaciones internacionales y asesor del Ministerio de Defensa desde diciembre 2023, indicó: “Si gana Trump, la ventaja que tiene la Argentina es volver a una lógica de presidentes con un buen vínculo personal y sin mayores trámites para alguna llamada de urgencia entre ellos, como tuvo Carlos Menem con (George) Bush padre, y en cierta medida, Mauricio Macri con Trump. Eso es un activo importante en una región con presidentes ideológicamente hostiles a Trump, como es el caso de (Luiz Inácio) Lula da Silva, de (Gabiel) Boric y de (Gustavo) Petro”.

Y agregó: “Si a eso se le suma una buena química entre Milei y Trump, es un agregado positivo. Las burocracias del FMI van a ver que una victoria de Trump posiciona mejor a la Argentina para una llamada de Luis Caputo a su par americano. No necesariamente va a destrabar nada rápido, pero va a facilitar un acuerdo”.

Si ganara Kamala Harris la presidencia, Calle consideró: “Creo que en ese caso continuaría la decisión de las burocracias americanas de tener una relación con la Argentina. La administración de Joe Biden, para sorpresa de muchos, dio una muy buena recepción a Milei. Más allá de que Kamala no tiene idea de América Latina. Su fuerte no es la política exterior. No habría teléfono personal entre Milei y la Casa Blanca, y Caputo y su par del Tesoro, pero no sería tan dramático”.

Por su parte, Martín Schapiro, abogado especializado en relaciones internacionales, quien hasta 2023 se desempeñó como subsecretario de Asuntos Internacionales de la Nación, explicó que el principal impacto de las elecciones estadounidenses en la Argentina es político: “Si Trump gana, eso va a significar un espaldarazo para Milei, y si Trump pierde, eso va a significar lo contrario”.

Sin embargo, advirtió que si ganara Harris no se modificaría la relación actual: “Veo al gobierno de Javier Milei bastante alineado por una cuestión de principios con los Estados Unidos, y creo que eso trasciende la administración. No imagino que el FMI vaya a cambiar exhaustivamente su forma actual de conducirse respecto de algunas decisiones financieras y económicas de Argentina”.

Y agregó: “Sí creo que a nivel diplomático, de las miradas sobre algunos asuntos como el cambio climático, Argentina se vería más presionada en caso de un triunfo de Harris y se vería más aliviada en sus orientaciones actuales en caso de un triunfo de Trump”.

¿Cómo podría afectar el resultado a nivel comercial y en la relación con el FMI?

De acuerdo con datos del INDEC, en septiembre de 2024 el intercambio comercial con los Estados Unidos registró un saldo negativo de US$ 17 millones. Sin embargo, en estos primeros meses de 2024 hubo 5 en que Argentina tuvo déficit en la balanza comercial con el país norteamericano y 4 en superávit.

“Las ventas alcanzaron US$ 489 millones, con una suba respecto al mismo período de 2023 de 13,8% (US$ 59 millones), debido fundamentalmente a una mayor demanda de manufacturas de origen agropecuario”, explica el INDEC.

Según el informe, los principales productos de exportación fueron: aceites crudos de petróleo; y oro para uso no monetario, los cuales representaron el 47,1% de las ventas totales hacia ese destino.

Las importaciones sumaron US$ 506 millones, y “el principal producto adquirido fue herbicidas a base de atrazina, alactor, diurón o ametrina, acondicionados para la venta por menor”.

En relación a las inversiones de Estados Unidos en la Argentina y el posible impacto de los resultados, Lourdes Puente, directora de la Escuela de Política y de Gobierno de la Universidad Católica Argentina (UCA), explicó que “las inversiones no dependen del presidente de los Estados Unidos, sino de la estabilidad política y económica que ofrezca el país. Es decir, que dependen no del gobierno de turno, sino de la capacidad de ese gobierno de mostrar sostenibilidad en las políticas que promueven la posibilidad de inversión”.

Respecto de las decisiones del FMI sobre la Argentina, la especialista consideró que “quizás Trump al sentirse un poco más dentro de la misma línea que Milei puede influir un poco más, pero es difícil que lo haga gratis, habría que ver si Trump quiere involucrarse hasta ese punto”.

Caputo junto a la directora del FMI

Sin embargo, aclaró que si gana Kamala Harris el vínculo con la Argentina seguiría en pie: “El Partido Demócrata tiene excelente relación con la estructura argentina, la burocracia argentina. Se mantendrán los canales más formales. No habrá la sintonía de los líderes, pero la relación con la Argentina, tanto política como económica, va a mantener la misma línea, no va a cambiar”.

El vínculo de Javier Milei con los Estados Unidos

Desde diciembre de 2023, el presidente Javier Milei realizó 14 viajes al exterior: casi la mitad fueron a Estados Unidos. En el tercer viaje, que fue a Washington D.C., el motivo principal del viaje fue su disertación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). En esa ocasión, se reunió con el expresidente estadounidense y ahora candidato Donald Trump.

Leandro Morgenfeld, historiador especialista en relaciones internacionales, que estudia el vínculo entre la Argentina y los Estados Unidos, explicó: “El gobierno de Milei es un gobierno que despliega una política de alineamiento y sumisión con Estados Unidos como nunca tuvimos en la historia, ni siquiera durante la etapa de las autodenominadas relaciones carnales con Estados Unidos”.

El especialista advierte un matiz: “Milei apostó varias veces este año explícitamente por la candidatura de Donald Trump, que en este caso es el opositor al actual gobierno demócrata encabezado por Joe Biden, al punto tal que fue en febrero a la conferencia ultraconservadora del CPAC siendo presidente de la Argentina, y se sacó esa selfie tras bambalinas con Donald Trump, y también cuando estuvo recientemente en Estados Unidos volvió a reunirse, con lo cual es algo bastante insólito en la historia argentina”.

Del otro lado, en una entrevista realizada por Elon Musk a Donald Trump, el candidato republicano habló sobre Milei: “Hay un nuevo jefe de un lugar llamado Argentina, es genial y es un gran fanático de MAGA. Escuché que está haciendo un trabajo fantástico. Se llama: Hacer que Argentina vuelva a ser grande otra vez (Make Argentina Great Again). Funcionó perfectamente. Él está haciendo un gran trabajo, realmente recortó y escuché que están empezando a hacerlo bastante bien. La inflación está bajando”.

