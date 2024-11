Pamela Anderson reveló por qué abandonó Hollywood: "Quería que lo que hago me defina"

A los 57 años, la actriz busca una vida apartada de los estereotipos y define su propia identidad lejos de su pasado como estrella de “Baywatch”.

Pamela Anderson explicó recientemente los motivos que la llevaron a abandonar Hollywood y regresar a su Canadá natal, una decisión que tomó hace algunos años cuando se mudó a Vancouver Island, Columbia Británica, en busca de autenticidad y sanación personal.

“Fue una manera de realmente mirar mi vida y recordar quién era yo. No lo que otras personas me decían que era”, declaró la actriz de 57 años a la revista Women’s Wear Daily.

En ese sentido, enfatizó su deseo de no ser definida por los acontecimientos de su pasado sino por sus propias acciones. “Quería que lo que hago me defina... todas estas revelaciones me llegaron en el jardín de rosas”, añadió.

La estrella de Baywatch confesó al portal Better Homes & Gardens que “se rindió en algún punto” y sintió que “necesitaba un cambio”.

“No sé qué sucedió durante las últimas décadas, pero ahora me siento muy alejada de la imagen de quien era”, expresó Anderson.

Además, reconoció haberse sentido “muy triste, sola e incomprendida”. “Sentí que realmente lo había arruinado, que toda mi vida era un montón de errores”, agregó.

Durante el Festival de Cine de Zúrich, donde fue reconocida con el Premio Golden Eye, Pamela Anderson reveló que había estado lidiando con depresión durante casi dos décadas.

“Miro hacia atrás y siento como si hubiera pasado de Baywatch a Broadway. No sé qué pasó en el medio. Es todo un gran borrón”, sostuvo la artista.

La ex estrella de televisión reconoció que su imagen pública, vinculada a Playboy y sus matrimonios con estrellas de rock, había sido en parte una construcción en la que ella misma participó.

“La gente tiene esta imagen neumática de mí desde Playboy hasta Baywatch, mis matrimonios con estrellas de rock y todo lo demás. Pero también jugué con la imagen que se creó a mi alrededor. Me alegro de haber hecho todo eso, pero estoy realmente feliz de estar donde estoy ahora”, afirmó.

En una reciente entrevista con Glamour, Anderson compartió que se siente mejor que nunca: “Me siento más cómoda en mi piel ahora que probablemente en los últimos 30 años”.

La actriz también ha adoptado un enfoque más natural hacia la belleza, apareciendo sin maquillaje en la portada digital de la revista durante la Semana de la Moda de París en septiembre de 2023.