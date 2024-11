Marcelo Polino sobre el estado de salud de Antonio Gasalla: “Está en silla de ruedas y no nos reconoce”

El periodista fue invitado a Noche al Dente. Recordó su vínculo con el humorista y habló de su internación. El recuerdo de su amistad con Enrique Pinti.

En Noche al Dente, el ciclo de Fernando Dente, fue invitado Marcelo Polino en donde recordó su carrera desde sus inicios en Indiscreciones, su paso como jurado del Bailando y actualmente de Cantando 2024, como su faceta de humorista en el teatro. El periodista reconoció que Enrique Pinti como Antonio Gasalla fueron sus padrinos en su labor sobre las tablas y terminó hablando del delicado estado de salud del creador de El palacio de la risa y El mundo de Antonio Gasalla.

El conductor comenzó compartiendo una foto de Marcelo y las dos estrellas del espectáculo argentino. “Eso fue cuando fuimos a verlo a Enrique en su última temporada y estuvimos con Antonio. ¡Cómo nos reíamos, no sabés! Yo con Enrique pasé toda la pandemia porque nos contrató de la empresa Kuarzo para hacer unos streaming. Él no tenía ni celular. A él se lo propusieron y dijo ‘si es con Polino, lo hago’”, recordó.

“Yo terminaba la radio, él me esperaba con sanguchitos y escribíamos monólogos. Nos fue rebien. Nos contrataron por uno y terminamos haciendo tres streaming fabulosos en toda la pandemia. Nos hemos reído. Un carácter divino, a diferencia de Antonio que siempre fue bravo. Muy bravo, pero también nos hemos descompuesto de risa”, aseguró. Allí terminó revelando detalles de su entrañable amistad.

“Lo que más extraño de Antonio, que por suerte está muy cuidado en el lugar en el que está, es que durante 15 o 18 años hablábamos todos los días por teléfono mirando la tele”, contó. “Nos reíamos de la gente. ‘Tenemos que hacer un programa de radio con esto’, decíamos y nos descomponíamos. Todos los días hacíamos un resumen de lo que veíamos. Muy generoso”, destacó.

Polino habló de su preocupación por Gasalla, quien se encuentra internado desde principios del año pasado. “No lo veo tanto porque después de que salgo de ahí quedo dos o tres días… Así que hablo todas las semanas con Nieves y con Carlos, su hermano, y así estoy presente. La semana que viene voy a ir a verlo porque ya hace bastante que no lo veo”, se sinceró.

“Ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina. No hay que invadirlo mucho. Acompañando desde el lugar de la fe por la calidad de vida”, puntualizó el animador, al tiempo que mencionaba cómo el actor impulsó siempre su trabajo. “Hay un monólogo que yo hago con Fátima que lo hice con Antonio. Él me grababa, me decía ‘anotá esto’, ‘sacá lo otro’”, detalló.

La última internación en mayo de Antonio Gasalla dejó en vilo a todo el mundo del espectáculo. Marcelo Polino, íntimo confidente y casi portavoz del capocómico en estos tiempos, se refirió hace un mes a las dificultades que atraviesa el humorista: “Está complicado porque su tema cognitivo avanza y no hay un remedio para eso. Además de eso tiene problemas motrices, ya tiene dificultad para caminar”, dijo en declaraciones a Empezar el Día en aquel momento.

Polino no evitó exponer la crudeza del cuadro: Antonio se alimenta ahora a través de un botón gástrico. “Es un combo explosivo”, dijo con voz cargada de emoción, aludiendo a la combinación de su edad avanzada, las complicaciones cognitivas y los problemas motrices. Pero a pesar de todo, hay una esperanza que se sostiene en la red de afectos que rodea al actor. Polino destacó el papel fundamental que cumple su familia y los médicos en su cuidado diario. “Está cuidado por la familia, por los médicos... es complicado”, añadió.