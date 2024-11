“Los golpes fueron recurrentes”: las pruebas del fiscal para pedir la indagatoria de Alberto Fernández

Ramiro González acusó al expresidente por tres delitos. Ahora el juez Julián Ercolini deberá determinar si el exjefe de Estado tiene que presentarse a declarar.

El fiscal federal Ramiro González pidió este lunes que se cite a declaración indagatoria al expresidente Alberto Fernández en la causa en la que fue denunciado por violencia de género por la ex primera dama Fabiola Yañez.

La imputación es por “dos lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones para que Yañez no denunciara los hechos de violencia ante el juez federal Julián Ercolini”, que ahora deberá resolver si cita o no al exmandatario.

El fiscal detalló las pruebas que juntó para demostrar que Fernández ejerció violencia de género contra Yañez, en un período que va desde 2016 hasta 2023.

“Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, dice el documento.

Según plantea González, durante la convivencia de la pareja en la Quinta de Olivos se relataron “agarrones del cuello, zamarreos, cachetazos y distintos golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de Fabiola Yáñez”.

Una de las lesiones imputadas, correspondiente a los meses anteriores al 12 de agosto de 2021, “provocó un moretón en el brazo de Fabiola producto de un agarrón o zamarreo de Alberto Fernández dentro del chalet presidencial de la Quinta de Olivos, cuya fotografía envió Fabiola Yáñez a María Cantero, secretaria del expresidente, por WhatsApp”.