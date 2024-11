Graciela Alfano, a sus 71 años, posó con una diminuta bikini de encaje y lo mostró en redes sociales

La exvedette sigue siendo una figura cautivadora en el mundo del espectáculo, y su presencia en redes sociales no pasa desapercibida, sobre todo cuando posa en bikini.

Hoy 17:11

Graciela Alfano tiene 71 años y sorprendió a sus seguidores con un video que la muestra en diversas fotos, posando con una microbikini negra de encaje, acompañada de sensuales detalles.

A través de su cuenta de Instagram, Alfano no solo compartió imágenes deslumbrantes, sino que también dejó una poderosa reflexión: "La belleza no tiene edad, ¿coincidís conmigo? No importa los años que tengas. La actitud es la llave a la auténtica belleza. Abrazá cada capítulo de tu vida, amá tu cuerpo y viví con coraje".

Este mensaje se convierte en un himno para muchos que buscan desafiar los estándares convencionales de la belleza. La exvedette, ícono de sensualidad y estilo a lo largo de su carrera, utiliza su plataforma para promover la aceptación y el amor propio, instando a sus seguidores a abrazar su individualidad sin importar la edad.

Además de su reflexión, Graciela agregó: "La edad no nos define, nuestra actitud lo hace. Rompamos las reglas. Rompamos el etarismo de mentes anquilosadas. Disfrutemos de nuestras vidas a full a cualquier edad".

Con estas palabras, invita a sus seguidores a liberarse de las limitaciones impuestas por la sociedad y a disfrutar de la vida sin reservas.