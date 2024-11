Milei se emocionó al hablar de su hermana Karina: “Es todo, sin ella nada hubiera sido posible”

El Presidente describió entre lágrimas la función de la Secretaria General de la Presidencia en el proceso político que lidera.

Hoy 18:31

El presidente Javier Milei mostró su lado más personal durante la entrevista especial realizada por su pareja, Amalia “Yuyito” González, este lunes 4 de noviembre. En una conversación íntima, el jefe de Estado habló sobre el rol fundamental que su hermana Karina Milei ha tenido en su vida, una figura que ha sido central en su entorno y carrera.

Durante el reportaje emitido por el canal Ciudad Magazine, Milei no pudo contener la emoción al referirse a quién describe como “El Jefe”. Conmovido, el Presidente expresó el profundo respeto y admiración que siente por su hermana: “Ella es El Jefe, no hay ser humano en el universo como Karina, es todo… Sin ella nada hubiera sido posible,” declaró el presidente visiblemente conmovido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con su estilo, Milei también respondió a las críticas de aquellos que cuestionan el papel de Karina en su vida pública: “Algunos imbéciles que dicen ‘yo lo voté a Javier, no a Karina’, no entienden cómo funciona esto. Sin Karina no existiría ni La Libertad Avanza (LLA), ni la diputación, ni nada. Es un ser humano… es otra categoría”, cerró.

El particular momento sucedió durante un fragmento de la entrevista en la que el mandatario se refirió uno a uno a sus colaboradores. Allí, destacó el papel que cumplen sus ministros, reiterando los elogios hacia el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, al ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La alusión a Karina Milei fue reservada para el último fragmento de ese bloque por la producción del programa, a sabiendas del peso que tiene la Secretaria General de la Presidencia en la vida del presidente.

El mandatario destacó la influencia y el papel fundamental de Karina en su vida y carrera política. Las palabras de Milei reafirmaron la cercanía que tiene con su hermana, quien no solo ha sido un apoyo familiar, sino un pilar en la construcción de su carrera y del movimiento político que lo llevó a la presidencia. Se trata de una nueva declaración que deja claro que, para Milei, Karina es parte integral de su vida pública y personal.

Milei aludió y analizó a los miembros más destacados de su equipo. Entre ellos, mencionó a Hernán Reidel como una de las mentes más brillantes en inteligencia artificial, a Luis Caputo como “el mejor ministro de economía del mundo”, y a Patricia Bullrich, cuyo “coraje” fue clave para eliminar los piquetes. Otros como Manuel Adorni, Lilia Lemoine y Federico Sturzenegger también recibieron elogios por su lealtad y habilidades en sus respectivos campos.

“Lo llamo el coloso, es uno de los economistas más brillantes del mundo, profesor en Harvard y además de ser súper inteligente y trabajador, la mayor característica es que es un ser humano fuera de serie. Yo lo quiero muchísimo porque lo he visto entregar la cabeza a su jefe político por lealtad. Se bancó que lo rompieran por lealtad a Macri. Aparte, es un colaborador impresionante, desde que entró en el gabinete generó una oxigenación tremenda”, dijo Milei sobre el ministro de Modernización.

A Caputo, en tanto, volvió a definirlo como “el mejor ministro de economía del mundo”.

De Bullrich señaló: “Es una mujer con un coraje fuera de serie que puso orden en las calles y que además tiene una gran generosidad, porque si no fuera por la humildad y la grandeza de la doctora Bullrich, junto al presidente Mauricio Macri, yo hoy no sería Presidente”