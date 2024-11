El Kun Agüero reveló su frustración con Independiente: “Holan me colgó el teléfono, no me dio bola”

El ex futbolista de la Selección Argentina reveló que se ofreció a ayudar, pero no recibió respuesta.

Hoy 19:14

Sergio “Kun” Agüero, ídolo de Independiente y exdelantero de la Selección Argentina, lanzó fuertes declaraciones sobre su relación con el club de sus inicios, revelando su decepción ante la falta de comunicación con Ariel Holan, exentrenador del “Rojo”.

“Le escribí y me colgó el teléfono”, confesó Agüero en una reciente entrevista, explicando que intentó contactarse con Holan, pero no recibió respuesta alguna. “Holan no me dio bola”, resumió el “Kun”, evidenciando el distanciamiento que siente con la institución.

Durante la entrevista con ESPN, Agüero mencionó que Carlos Tevez fue el único en acercarse y enviarle un mensaje cuando asumió como técnico de Independiente. “Cuando asumió, me preguntó cuándo iba a ir a ver al equipo. Me lo pidió y fui. Otros ni me lo pidieron”, señaló el “Kun”, agradeciendo el gesto de Tevez y recordando el emotivo encuentro que mantuvieron en Villa Domínico, el cual generó rumores sobre un posible regreso al club. Sin embargo, Agüero aclaró que, aunque se ofreció a ayudar, no se concretó ningún proyecto.

Además, Agüero comentó sobre el difícil momento que vive Independiente, que actualmente lucha por clasificarse a torneos internacionales, y empatizó con la afición. “La gente está molesta por todo y acumula”, expresó el “Kun”, reconociendo la frustración que atraviesan los hinchas en esta etapa de incertidumbre.

Finalmente, Agüero destacó que sus palabras no buscan ser una queja, sino simplemente reflejar la realidad. Aunque su amor por Independiente sigue intacto, lamentó que la dirigencia, con excepción de Tevez, no haya demostrado interés en mantener un vínculo con los ídolos históricos del club.