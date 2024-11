Sabrina Rojas disparó contra Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo estaba casada, embarazada y ella lo mensajeaba”

La conductora de Pasó en América lanzó duras acusaciones contra su exmarido y la actriz.

Hoy 08:36

En el programa Pasó en América, Sabrina Rojas volvió a prender el ventilador sobre su relación con Luciano Castro y su actual pareja, Griselda Siciliani. Su respuesta llegó unas horas después de que el actor pareció contestarle a su exesposa, elogiando a la protagonista de Envidiosa con una postal en Brasil, por un llamativo posteo que realizó vistiendo una musculosa suya. La conductora redobló la apuesta.

“Del lado de ella había como una obsesión, viste. Cuando yo estaba casada, embarazada y ella… Mensaje, mensaje y mensaje”, fue unas de sus frases más punzantes contra la actriz y el galán, con quienes son padres de Esperanza y Fausto. “Después si pasó o no pasó algo, supongo que sí, eso ya no lo sé”, señaló.

En el mismo ciclo también reflexionó sobre la naturaleza de las relaciones y su carácter cíclico, sembrando más dudas sobre el tipo de vínculo que mantiene con Luciano. “Viste que en la vida todo vuelve. Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”, lanzó.

En cuanto a la exposición mediática y las razones por las que muchas críticas hacia ella aseguran que no puede dejar de hablar de su expareja, fue más allá: “No suelto porque no me sueltan”, disparó. “Y lo que pasa en cuatro paredes es su palabra contra la mía, pero si quisiera exploto una bomba”, señaló, sugerente.